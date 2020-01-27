Группа [O] – Там, Куди Я Йду: конкурсная песня участников Нацотбора на Евровидение 2020
Украинская инди-поп группа [В] представила песню, с которой выступит в Национальном отборе на «Евровидение-2020». Называется она «Там, Куди Я Йду».
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Интересно, что песню для песенного конкурса [О] представили на украинском языке. Объясняют участники группы это так: «Мы всю жизнь посвятили музыке и сейчас чувствуем в себе достаточно опыта, чтобы представлять современную музыку на украинском языке. Для нас важно писать песни на украинском, потому что мы хотим сделать вклад в свою культуру и верим, что украинскую музыку могут знать в мире не только по фольклор».
– Песня «Там, куда Я иду» о том, что у каждого человека есть своя дорога, свой уникальный образ жизни, свое предназначение, своя звезда, которая его ведет. Поэтому каждая жизнь важное и имеет собственную цель. Но это не пафосный манифест, это легкая танцевальная композиция с намеками на африканские ритмы, мы хотим, чтобы она заставила вас улыбаться, помнить о своей особой звезду и о том, что весна уже близко, – рассказал группа [О] на своем YouTube -канале.
Слова к песне написала Оля Чернышева, музыку создал Александр Каспаров.
Напомним, что группа [О] с песней «Там, Куди Я Йду» откроет первый полуфинал Национального отбора на «Евровидение-2020», который состоится 8 февраля. Окончательно представителя от Украины на песенный конкурс в Нидерландах выберут 22 февраля в прямом эфире.
Текст и слова песни Группа [O] – Там, Куди Я Йду:
Коли я була мала,
З квітами балакала,
Птахам весну кликала,
Співала-гукала.
Коли я була мала,
Мама мені казала:
«Он угорі зоря горить,
То твоя доля, Оля!
Куди б ти не рушала,
Плакала чи кохала,
Знай, що зоря горить твоя
Єдиная!»
Там, куди я йду,
Сонячні дощі, гей!
Сонячні дощі, гей!
Там, куди я йду,
Добре на душі, гей!
Добре на душі, гей!
Коли велика стала,
Далеко мандрувала,
Щастя своє шукала,
Здалеку кликала.
Усякий долю має,
Хто по землі блукає –
Люблять дороги молоді ноги.
Куди б я не рушала,
Плакала чи кохала,
Знаю, зоря горить моя
Єдиная!
Там, куди я йду,
Сонячні дощі, гей!
Сонячні дощі, гей!
Там, куди я йду,
Добре на душі, гей!
Добре на душі, гей!
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