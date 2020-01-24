Новый каналG.spaceШОУМАНИЯ«Последнее, чего он хотел»: смотри официальный трейлер с Энн Хэтэуэй

«Последнее, чего он хотел»: смотри официальный трейлер с Энн Хэтэуэй

Стриминговий сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Последнее, чего он хотел» с Энн Хэтэуэй и Уиллемом Дефо в главных ролях.

Последнее, чего он хотел: смотреть официальный трейлер

События в фильме будут происходить в 80-х годах. Журналистка-ветерана Елена МакМэхон узнает о том, что правительство США занимается нелегальными поставками оружия. Расследование показало, что за всем этим стоит именно ее отец Ричард. И что Елене теперь делать?

Премьера фильма «Последнее, чего он хотел» состоится 27 января 2020 на Netflix.

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