За месяц до старта второго мирового тура Nezemnaya 2020, самый ротируемый украинский артист по версии TopHit и десятикратный обладатель платиновых дисков в откровенном интервью «Отдохни» рассказал о личной жизни в 2019 году, об планах на будущее и о том, каким бы папой он хотел быть своему ребенку.

Все знают, что о личной жизни артист всегда говорит очень сдержанно, оставляя личное – действительно личным. Но артист признался, что, собственно, и скрывать особо пока нечего – сердце Барских до сих пор свободно:

– С точки зрения отношений этот год был крайне спокоен. 90 процентов своего времени я посвятил творчеству и написанию музыки. Остальные 10 ушли на времяпровождения с семьей, друзьями и близкими мне людьми. Вывод 2019 года – свою любовь пока не встретил и осознал, что перестал ее искать. Я верю, что она сама меня найдет в определенный момент жизни, когда я меньше всего буду этого ждать.

В марте тебе исполнится 30 лет. Кто тебя больше всего донимает вопросами о женитьбе и детях — журналисты или родители? Что отвечаешь на подобные вопросы?

– Наверное, больше всего родители (улыбается). Но я слабо поддаюсь какому-либо влиянию со стороны окружающих и четко убежден в своих желаниях. На данном этапе я не могу уделять должное количество времени своей будущей семье, поэтому и не стремлюсь к скорейшему ее приобретению. Я живу на две страны и львиную долю своего времени провожу либо в самолете, либо на сцене. Какое будущее может ждать такие отношения на расстоянии? Рано или поздно тебе все равно придется сделать выбор. Но я уверен, что в моей жизни обязательно наступит этап, когда мне всецело захочется погрузиться в семейные дела и посвятить все 90 процентов, которые я сейчас трачу на работу и музыку, родным и близким. К тому же, я бы не хотел, чтобы мое отцовство ограничилось только биологическим фактором. В моем понимании папа – это человек, который открывает ребенку мир и сам живет миром ребенка. Когда пойму, что достиг всего, чего хотел, в творчестве – займусь семьей.

Однако, детской любовью Макс Барских вовсе не обделен:

– У меня достаточно большая семья: два племянника и две племянницы абсолютно разных возрастов. Также на подходе мой внучатый племянник, то есть совсем скоро я стану двоюродным дедом (улыбается), поэтому в жизни меня окружает много детей и детской любви. Так как эти дети не мои, мне достается от них самое лучшее – они не успевают меня эмоционально выводить из себя и всегда вдохновляют детской энергией в своем лучшем ее проявлении.

И хотя артист в ближайшем будущем не планирует создаваться семью и становиться папой, кто знает, что ждёт Макса Барских завтра? Может быть, его половинка стоит за поворотом, и настоящая любовь поменяет все планы артиста.

Фото: Ярослав Бугаев

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