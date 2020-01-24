Молодой режиссер, известный своим нашумевшим фильмом про ЛГБТ-сообщество «Не ховай очей», снял видео на песню «Зима» украинских артистов. Получилось ну очень красиво!

– Часто, влюбившись, люди боятся сделать шаг навстречу друг другу. Именно тогда их эмоции, как марионетки, оказываются во власти страха быть отвергнутыми или непонятными. Поэтому герои сближаются с осторожностью. Но иногда нужно дать волю чувствам и освободить их от «ледяных оков», – прокомментировал свою работу Юрий Движон.

Как Олег Скрипка и Христина Соловій решились записать дуэтную песню, рассказала 27-летняя исполнительница.

– Я очень осторожно отношусь к дуэтам, потому что они влияют на творчество, – призналась Христина. – Ты впускаешь в себя мир другого музыканта, перенимаешь его энергию и зеркалом его. Это мой первый дуэт, и я счастлива, что он прошел с легендарным Олегом Скрипкой. Я получала много предложений спеть в дуэте, но не чувствовала себя готовой по разным причинам. Предложение Олега – это такое стопроцентное попадание в цель. Химия, которую нужно искать. Она есть и всё. Как это повлияет на мое творчество – самой интересно. Может, я начну лучше танцевать, или стану мягче произносить букву «л», или куплю себе косуху, научусь играть на гитаре и пойду в рокеры.

Читай также:

Евровидение 2020: CLOUDLESS с новым вокалистом представили трек для Нацотбора

10 фактов об амбициозном молодом проекте «Гурт [O]». Участники Нацотбора

Отбор на Евровидение 2020: порядок выступления участников (результаты жеребьевки)