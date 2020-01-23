Снова откладывается? Соавторка «Друзей» прокомментировала продолжение сериала
Стороны никак не могут договориться
Продолжение культового сериала «Друзья» – это то, о чем долгие годы мечтают все фанаты ситкома. Поэтому когда в прошлом году после празднования 25-летия сериала появилась информация, что реюнион таки состоится, социальных сети взорвались радостными сообщениями фанов.
Тогда сообщалось, что оригинальная команда проекта и главные актеры ведут переговоры с HBO Max. Они хотели снять специальный выпуск с воссоединением актеров в эфире телеканала. Но сейчас появились новости, что продолжение сериала «Друзья» могут отменить.
– Все это очень сложно. Если продолжение все-таки решат снимать, мы, конечно, будем в это вовлечены, но сейчас я не знаю точно, – комментирует ситуацию сценаристка сериала Кауффман.
Также ситуация прокомментировал представитель телекомпании HBО Кевин Рейлли:
– Заинтересованность в съемках спецвыпуска «Друзей» есть, но интересы сторон пока не могут совпасть настолько, чтобы дать старт проекта.
Прошло уже 25 лет, а любовь к сериалу «Друзья» становится все больше. Так хочется, что создатели ситкома скорее всего решили, и мы наконец увидели новую серию с Чендлером, Моника, Рейчел, Россом, Фибби и Джои.
Фото: Getty Images
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