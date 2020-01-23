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Оцени конкурсные песни участников Нацотбора на Евровидение 2020! (Обновляется)

Список всех песен участников Национального отбора на Евровидение 2020 практически полон. Все 16 конкурсантов рвутся в бой и готовы удивлять своим материалом. После жеребьевки мы узнаем, кто же выступит в первом полуфинале 8 февраля и во втором полуфинале 15 февраля. Пока концепцию сценических образов и концертных номеров конкурсанты не разглашают. Но их музыкальный материал и вокальные данные можно оценить прямо сейчас. Следите за обновлениями – список пополняется в реальном времени!

Конкурсные песни участников Нацотбора на Евровидение 2020

CLOUDLESS / DROW ME DOWN

 

GARNA / WHO WE ARE

FO SHO / BLCK SQR

АЛЕКСАНДР ПОРЯДИНСКИЙ / SAVIOR

ЭЛИНА ИВАЩЕНКО / GET UP

GIO /  FEELING SO LOST

Кроме зрителей участников будет  оценивать и профессиональное жюри. В 2020 году это артисты Андрей Данилко и Тина Кароль и Виталий Дроздов, генеральный продюсер радиохолдинга «ТАВР Медиа» и генеральный директор «Хит ФМ».

Напомним, что финалист Нацотбора определится 22 февраля в прямом эфире. Он же отправится в Нидерланды на международный песенный конкурс Евровидение-2020. Специально для тебя мы подготовили ответы на самые распространенные вопросы об этом масштабном музыкальном событии. Оставайся с Новым, и узнай самые интересные новости о музыкальном мире и мире шоубизнеса. Не забудь обновлять этот пост, ведь список песен конкурсантов Нацотбора 2020 обновляется.

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