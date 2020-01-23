Конкурсанты Национального отбора на «Евровидение-2020» уже начали обнародовать свои конкурсные песни. Но пока услышать их все невозможно. Участники предпочитают держать интригу и сохраняют свои композиции в тайне до последнего. Но во время жеребьевки Новому каналу эксклюзивно удалось узнать, о чем будут петь артисты. «Евровидение» никогда не стояло в стороне от современных трендов. Фактически можно выделить три темы: любовь, экология (видимо, Грета Тунберг постаралась) и борьба с собой. Узнай, о чем будет петь твой фаворит.

Jerry Heil «VEGAN»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram thejerryheil 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– «VEGAN» – это песня о веганстве. У нас множество людей веганы, но они чувствуют, я даже по себе знаю, что кое-кому не надо об этом рассказывать. Потому что каждый раз, как ты это говоришь, у тебя происходит такой маленький каминг аут. Моя песня о толерантности во многих отношениях, но показательно на теме веганства. Эту песню стоит донести. Я решила сделать это через свой юмористический стиль. Хочется рассказать об открытости Украины к новым течениям, что Украина идет в ногу с миром, что Украина – модная страна.

Cloudless «DROW ME DOWN»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram cloudless_music 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Песня, с которой мы идем, имеет особый посыл. Мы хотим показать, что не нужно прятаться от своих эмоций и внутренних бед. С ними надо бороться и показывать, кто есть кто.

Assol «SAVE IT»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram assolmusic 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– В песне говорится о важных проблемах: о том, что мы, возможно, последнее поколение, которое может изменить что-то в этом мире. Мы все хорошо видим, какие ужасные вещи происходят: пожары, загрязнение среды, вырубка лесов… Я считаю, что люди должны обратить на это внимание. А сделать это можно только начав с себя. Поэтому моя песня о том, что нужно измениться внутри себя, чтобы потом помочь другим.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure «MAZE»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram moonzoo_band 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Эта песня была создана специально для «Евровидения». Писали мы ее на кухне. «MAZE» несет в себе много посылов. Но лично для меня (F.M.F. Sure) она о том, что в лабиринте жизни главное – это быть и оставаться со своим человеком.

Fo Sho «BLCK SQR»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram fosho.official 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Эта песня о «Черном квадрате» украинского художника Казимира Мелевича. Он прославил Украину своим творчеством. Решили, что мы тоже этакий черный квадрат из Украины, и тоже несем искусство. Увидели отражение, поэтому решили написать о нем и еще раз прославить Украину, дай Бог.

Элина Иващенко «GET UP»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram elina.ivashchenko_official 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Моя песня довольно сильная не только вокально, но и эмоционально. Я считаю, она актуальна в наше время. В ней говорится о том, что нужно вставать и идти, а не опускать руки и обращать внимание на чьи мысли, которые нас гнетут. Надо просто взять себя в руки и идти к своей цели несмотря ни на что.

Александр Порядинский «SAVIOR»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram poryadinskijo 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Песня о том, что у каждого человека есть ситуации, с которыми сложно справиться самостоятельно. И у меня так бывало тоже, поэтому я и выбрал именно эту песню. Когда трудно, опускаются руки, и ты не можешь найти себя в себе, находишь у людей, окружающих тебя.

GARNA «WHO WE ARE»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram garna_official 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Моя песня – это личная история о внутренних переживаниях и внутренней красоте. В детстве мне не хватало поддержки общества. Всегда приходилось дотягиваться до людей, с которыми я общалась. Всегда были проблемы с лишним весом, с внешностью… С годами поняла, что мне не хватает внутренней красоты и понимания того, что я красива по-настоящему.

KHAYAT «CALL FOR LOVE»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram ado.khayat 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Песня о любви, о чем еще может петь KHAYAT (улыбается). Но это призыв любить своего ближнего, тех людей, которые тебя поддерживают, ведь в этой жизни реально много негатива, проблем, стрессов. Очень хочется, чтобы люди помнили, что у них есть любовь как панацея от негатива.

David Axelrod «HORIZONE»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram david__axelrod 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Это лирическая баллада. Она была написана более пяти лет назад, когда моя жена была беременна. Был тогда такой вдохновленный! Я счастлив каждый день и благодарен Вселенной, что могу делать в жизни то, что мне нравится.

TVORCHI «BONFIRE»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram tvorchi_official 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Если говорить в общем, песня о том, что мы должны больше думать об окружающей среде, больше заботиться о ней, чтобы у следующего поколения было, где жить.

Напомним, Национальный отбор на «Евровидение-2020» будет проходить 8, 15 и 22 февраля в прямых эфирах. В этом году оценивать выступления 16-ти конкурсантов будет обновленное жюри: артист Андрей Данилко, выступающий в творческом амплуа Верки Сердючки, певица Тина Кароль и генеральный продюсер радиохолдинга «ТАВР Медиа», генеральный директор «Хит ФМ» Виталий Дроздов. Следи за нашими новостями, чтобы быть в курсе событий и узнать, кто же поедет представлять Украину на «Евровидении-202» в Нидерландах.

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