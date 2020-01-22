Профессиональная музыкальная премия YUNA назвала победителей спецпроекта «20 знаковых песен за 20 лет»

Знаменитый трек «Кружит» самого влиятельного артиста современности MONATIK признан знаковой песней за последние два десятилетия. Список композиций был составлен по результатам оценки десятков экспертов профессиональной музыкальной премией YUNA.

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Для поклонников артиста «Кружит» с самого первого дня стала культовой классикой, которую просто невозможно не любить. Композитором сингла выступил MONATIK, а саунд-продюсированием занималась студия мультиартиста – MonatikChilibiSound. В 2017 году хит стал настоящим бестселлером и получил всевозможные награды в Украине и странах СНГ. Стоит также отметить, что в этом году клип на данную композицию перешагнул отметку 100 миллионов просмотров на YouTube.

В список также вошли легендарные композиции групп «Океан Ельзи», «Скрябин», «Бумбокс», певицы Тины Кароль, Ивана Дорна и The HARDKISS.

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На девятой церемонии награждения музыкальной премии YUNA ее многократный победитель MONATIK заявлен сразу в 6 номинациях, среди которых: «Лучший артист», «Лучший альбом», «Лучший видеоклип», «Лучшая песня» и «Лучший менеджмент артиста».

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Также в номинации за «Лучшее концертное шоу» представлено шоу мультиартиста на НСК «Олимпийский» LOVE IT ритм, которое произвело настоящий фурор в украинской музыкальной индустрии и стало судьбоносным событием для украинского шоу-бизнеса. Впервые поп-музыка Made in Ukraine совершила революцию такого масштаба.

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