Теперь каждый имеет шанс стать частью подростковой драмы

Американский телеканал HBO и студия A24 открыли кастинг на роли в сериал «Эйфория». Главные условия: кандидаты должны быть старше 18 лет и находиться в США, а иметь предыдущий актерский опыт совсем необязательно.

Чтобы принять участие в кастинге в сериал «Эйфория», нужно прислать свои видеопробы в агентство JV8. Дедлайн – 27 января.

Актеров ищут для следующих ролей:

Дариан – 17 лет, любой этнической принадлежности, аутсайдер, чувствительная, ранимая и быстрее, не самый крутой ребенок в школе, но один из самых интересных, смогла бороться с зависимостью.

Рэй – 17 лет, любой этнической принадлежности, привлекательный с изюминкой, с рабочего класса, обладает чистым сердцем и искренней улыбкой, боец, не слишком многословен и состоит, но может сказать все, что хочет.

Эми – 18-20 лет, стриптизерша с наркозависимостью, ненавидит своего парня, несет чушь и много болтает, способна ухудшить и без того сложную ситуацию.

Серена – 50+, белая, наглая и жесткая, представляет тот вид женщин, которые всю свою жизнь тусовались и посещали каждый концерт рок-группы White Snake, а теперь у них есть несколько способов заработка на жизнь.

Лита – около 40 лет, любой этнической принадлежности, приемная мама, которой нужно оплачивать счета, на первый взгляд обычным человеком, но может быть безжалостной деловой женщиной, если вы перейдете ей дорогу.

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