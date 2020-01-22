Актер встречается со своей избранницей уже семь лет

Любимый всеми актер Дэниел Рэдклифф, который сыграл в серии фильмов о Гарри Поттере, открыл милые подробности об отношениях со своей девушкой актрисой Эрин Дарк. Пара встречается уже семь лет и, как говорит сам Рэдклифф, он очень счастлив. Об этом пишет издание Metro.

Лучшим в своих отношениях с Эрин Дарк Дэниел Рэдклифф считает возможность быть самим собой. И девушка любит своего избранника именно настоящим.

– Я вырос с мыслью, что занимаюсь скучными вещами, я занудный ботан. Думал, что не смогу быть таким с девушкой. Однако, сейчас счастлив, что у меня все наоборот. Я могу быть собой и она меня не осуждает. Ей даже нравится, ей весело. Это просто фантастика! – рассказал Дэниел.

Поскольку Эрин Дарк также актриса, пара много времени проводит в разлуке. Но отношения на расстоянии не мешают их счастью.

– Мы постоянно общаемся по скайпу. В влюбленных актеров всегда бывает момент, когда между ними большое расстояние. Сейчас у нас самый длинный период разлуки по сравнению с предыдущими. И я очень благодарен за то, что есть скайп и фейстайм, – прокомментировал Рэдклифф.

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк познакомились на съемочной площадке. Они вместе работали над драматическим фильмом «Убей свой путь». Пара встречается уже семь лет.

Фото: Getty Images

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