«Вечера французского кино 2020»: полная программа кинофестиваля

22 марта по 29 января В Киеве пройдет фестиваль самых громких французских премьер «Вечера французского кино». Всю неделю в кинотеатре «Оскар» в ТРЦ Gulliver будут показывать новые пять французских картин с участием таких звезд, как Венсан Кассель, Кьяра Мастроянни, Адель Энель и Венсан Лакост. Предлагаем полную программу фестиваля «Вечера французского кино», чтобы ты смогла выбрать, что именно стоит посмотреть.

ПОРТРЕТ ДЕВУШКИ В ОГНЕ / PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

Страна: Франция, 2019

Хронометраж: 120 мин.

Жанр: историческая мелодрама

Режиссер: Селин Сьямма

В ролях: Адель Энель («Что-то не так с тобой»), Ноэми Мерлан («Клубничка»), Валерия Голино

События фильма разворачиваются во французской Бретани XVIII века. Молодая художница получает заказ на свадебный портрет девушки. Днем она внимательно изучает свою модель, а по ночам пишет ее портрет. Постепенно героини сближаются все сильнее.



ОСОБЕННЫЕ / HORS NORMES

Страна: Франция, 2019

Хронометраж: 114 мин.

Жанр: трагикомедия

Режиссер: Оливье Накаш, Эрик Толедано («1+1»)

В ролях: Венсан Кассель, Реда Катеб, Элен Венсан

Они живут среди нас, встречаются на улицах, в вагонах метро и подъездах многоэтажек. Мы не замечаем их существования или просто боимся заметить.



ОДНОЙ ВОЛШЕБНОЙ НОЧЬЮ / CHAMBRE 212

Страна: Франция, Бельгия, Люксембург, 2019

Хронометраж: 86 мин.

Жанр: романтическая комедия

Режиссер: Кристоф Оноре («Все песни только о любви»)

В ролях: Кьяра Мастроянни («Все песни только о любви»), Венсан Лакост («В постели с Викторией»)

Мария – парижанка, и этим все сказано. Она наслаждается свободой и мужским вниманием, будучи замужем. После ссоры с супругом ей приходится ночевать в отеле напротив своей квартиры, через окно наблюдая за мужем и вспоминая их историю любви.



МАЛЫШКА ЗОМБИ / ZOMBI CHILD

Страна: Франция, 2019

Хронометраж: 103 мин.

Жанр: фэнтези

Режиссер: Бертран Бонелло («Ив Сен-Лоран»)

В ролях: Луиз Лабек, Висланда Луима

История Клервиуса Нарцисса, самого знаменитого в мире зомби, оживает в рассказе его внучки, которая переезжает в Париж, и, желая произвести впечатление на новых одноклассниц, невольно навлекает силы гаитянской вуду.



НОТР-ДАМ / NOTRE DAME

Страна: Франция, Бельгия, 2019

Хронометраж: 88 мин.

Жанр: романтическая комедия

Режиссер: Валери Донзелли

В ролях: Валери Донзелли, Пьер Деладоншам

Суматошный мир главной героини, парижанки Мод почти полностью состоит из неудобных вопросов, прихотей бывшего мужа и придирок истеричного начальника. Несмотря на это, девушка успевает заботиться о двух детях и заниматься архитектурой.



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