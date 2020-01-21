«Вечера французского кино 2020»: полная программа кинофестиваля
22 марта по 29 января В Киеве пройдет фестиваль самых громких французских премьер «Вечера французского кино». Всю неделю в кинотеатре «Оскар» в ТРЦ Gulliver будут показывать новые пять французских картин с участием таких звезд, как Венсан Кассель, Кьяра Мастроянни, Адель Энель и Венсан Лакост. Предлагаем полную программу фестиваля «Вечера французского кино», чтобы ты смогла выбрать, что именно стоит посмотреть.
ПОРТРЕТ ДЕВУШКИ В ОГНЕ / PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
Страна: Франция, 2019
Хронометраж: 120 мин.
Жанр: историческая мелодрама
Режиссер: Селин Сьямма
В ролях: Адель Энель («Что-то не так с тобой»), Ноэми Мерлан («Клубничка»), Валерия Голино
События фильма разворачиваются во французской Бретани XVIII века. Молодая художница получает заказ на свадебный портрет девушки. Днем она внимательно изучает свою модель, а по ночам пишет ее портрет. Постепенно героини сближаются все сильнее.
ОСОБЕННЫЕ / HORS NORMES
Страна: Франция, 2019
Хронометраж: 114 мин.
Жанр: трагикомедия
Режиссер: Оливье Накаш, Эрик Толедано («1+1»)
В ролях: Венсан Кассель, Реда Катеб, Элен Венсан
Они живут среди нас, встречаются на улицах, в вагонах метро и подъездах многоэтажек. Мы не замечаем их существования или просто боимся заметить.
ОДНОЙ ВОЛШЕБНОЙ НОЧЬЮ / CHAMBRE 212
Страна: Франция, Бельгия, Люксембург, 2019
Хронометраж: 86 мин.
Жанр: романтическая комедия
Режиссер: Кристоф Оноре («Все песни только о любви»)
В ролях: Кьяра Мастроянни («Все песни только о любви»), Венсан Лакост («В постели с Викторией»)
Мария – парижанка, и этим все сказано. Она наслаждается свободой и мужским вниманием, будучи замужем. После ссоры с супругом ей приходится ночевать в отеле напротив своей квартиры, через окно наблюдая за мужем и вспоминая их историю любви.
МАЛЫШКА ЗОМБИ / ZOMBI CHILD
Страна: Франция, 2019
Хронометраж: 103 мин.
Жанр: фэнтези
Режиссер: Бертран Бонелло («Ив Сен-Лоран»)
В ролях: Луиз Лабек, Висланда Луима
История Клервиуса Нарцисса, самого знаменитого в мире зомби, оживает в рассказе его внучки, которая переезжает в Париж, и, желая произвести впечатление на новых одноклассниц, невольно навлекает силы гаитянской вуду.
НОТР-ДАМ / NOTRE DAME
Страна: Франция, Бельгия, 2019
Хронометраж: 88 мин.
Жанр: романтическая комедия
Режиссер: Валери Донзелли
В ролях: Валери Донзелли, Пьер Деладоншам
Суматошный мир главной героини, парижанки Мод почти полностью состоит из неудобных вопросов, прихотей бывшего мужа и придирок истеричного начальника. Несмотря на это, девушка успевает заботиться о двух детях и заниматься архитектурой.
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