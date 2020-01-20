Гильдия актеров раздала награды: полный список победителей

19 января в Лос-Анджелесе состоялась 26-я церемония вручения премии Гильдии актеров (Screen Actors Guild Awards 2020). Это одна из самых престижных наград в киноиндустрии США, которая «предрекает» победителей «Оскара». Список лучших фильмов 2019-го кочует от одной премии к другой. Давайте посмотрим, кто же из актеров получил статуэтку на этот раз!

Screen Actors Guild Awards 2020: список победителей

Итак, кто эти счастливые обладатели премии? И какие фильмы нужно занести в свой список Топ-5?

Лучший актерский состав в игровом кино — фильм «Паразиты».

Посмотреть эту публикацию в Instagram sagawards 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Лучший актерский состав в драматическом сериале — «Корона».

Лучший актерский состав в комедийном сериале — «Удивительная миссис Мейзел».

Посмотреть эту публикацию в Instagram sagawards 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Лучшая мужская роль – Хоакин Феникс («Джокер»).

Посмотреть эту публикацию в Instagram sagawards 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Лучшая женская роль – Рене Зеллвегер («Джуди»).

Посмотреть эту публикацию в Instagram sagawards 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Лучшая мужская роль второго плана – Брэд Питт ( «Однажды в Голливуде»).

Лучшая женская роль второго плана – Лора Дерн («Брачная история»).

Посмотреть эту публикацию в Instagram sagawards 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Лучшая актриса драматического сериала – Дженнифер Энистон ( «Утреннее шоу»).

Лучший актер драматического сериала – Питер Динклейдж ( «Игра престолов»)

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме — Сэм Рокуэлл, «Фосси/Вердон».

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме — Мишель Уильямс, «Фосси/Вердон».

Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Тони Шэлуб, «Удивительная миссис Мейзел».

Посмотреть эту публикацию в Instagram sagawards 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Лучшая женская роль в комедийном сериале — Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь».

Лучший каскадерский состав в фильме — «Мстители: Финал».

Лучший каскадерский состав в сериале — «Игра престолов».

После церемонии Гильдии актеров слухи о возможных отношения Брэда Питта и Дженнифер Энистон разгорелись еще больше. Закончится ли их флирт отношениями?

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