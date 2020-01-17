…и презентовал ошеломленным фанам полноценный новый альбом Music To Be Murdered

Клип, снятый на песню Darkness появился в сети с утра 16 января и за несколько часов собрал более 3 млн просмотров! И неудивительно, рэпер, чьи треки есть в плейлисте каждого, сейчас не часто балует новинками.

Тем неожиданное была для поклонников исполнителя новость о выходе целого альбома! Пластинка Music To Be Murdered состоит из 20 треков, среди которых песни, записанные с Эдом Шираном, рэпером Juice WRLD (умер в декабре 2019 года), Андерсоном Паком и другом Эминема —рэпером Royce da 5’9″. А в роли одного из продюсеров альбома выступит Доктор Дре.

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