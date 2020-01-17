Новый каналG.spaceШОУМАНИЯВот это новости! Эминем выпустил клип на трек Darkness

Вот это новости! Эминем выпустил клип на трек Darkness

…и презентовал ошеломленным фанам полноценный новый альбом Music To Be Murdered

Клип, снятый на песню Darkness появился в сети с утра 16 января и за несколько часов собрал более 3 млн просмотров! И неудивительно, рэпер, чьи треки есть в плейлисте каждого, сейчас не часто балует новинками.

Тем неожиданное была для поклонников исполнителя новость о выходе целого альбома! Пластинка Music To Be Murdered состоит из 20 треков, среди которых песни, записанные с Эдом Шираном, рэпером Juice WRLD (умер в декабре 2019 года), Андерсоном Паком и другом Эминема —рэпером Royce da 5’9″. А в роли одного из продюсеров альбома выступит Доктор Дре.

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It’s your funeral… #MusicToBeMurderedBy Out Now – link in bio

Публикация от Marshall Mathers (@eminem)

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