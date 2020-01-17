Новый каналG.spaceШОУМАНИЯНевероятный Хоакин Феникс в кадре своего племянника. ФОТО

Невероятный Хоакин Феникс в кадре своего племянника. ФОТО

Хоакин Феникс стал моделью для фотосъемки своего племянника Рио Эша-Феникса. Снимки погружают в атмосферу Джокера. Это что-то…

Семья Фениксов явно щедро одарена талантами. Посмотрите только на совместную работу Хоакина и Рио, дяди и племянника. Номинант на премию Оскар – 2020 без грима, не демонстрирует гримасы, не смеется, но передает характер легендарного персонажа комиксов Джокера. В кадре – горящий клоунский нос, “кровавая” слеза, меланхолическая сцена внутреннего опустошения в воде с цветами. До мурашек… Смотрите сами:

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Фото Хоакина Феникса часто появляются на Instagram- странице Рио. И стоит отметить, что результат потрясающий:

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Рио Эш-Феникс – сын Либерти Феникс, родной сестры Хоакина Феникса. Рио серьезно занимается фотографией и обожает запечатлевать жизнь городов.

Ждем новых шедевров с Хоакином!

Фото – rioaschphoenix

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