PHN0eWxlPgogICAgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV81IHsgIHBvc2l0aW9uOmFic29sdXRlOyBsZWZ0OjA7IHRvcDogMDsgfQogICAgQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTM0MHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNSB7IHdpZHRoOiAxNjBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmFic29sdXRlOyBsZWZ0OjA7fX0KICAgIEBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzUgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjphYnNvbHV0ZTsgbGVmdDowO319CiAgICBAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNjIwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV81IHsgd2lkdGg6IDMwMHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246YWJzb2x1dGU7IGxlZnQ6MDt9fQoKICAgIC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMSB7ICBwb3NpdGlvbjphYnNvbHV0ZTsgcmlnaHQ6MDsgfQogICAgQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTM0MHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMSB7IHdpZHRoOiAxNjBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmFic29sdXRlOyByaWdodDowO319CiAgICBAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8xIHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246YWJzb2x1dGU7IHJpZ2h0OjA7fX0KICAgIEBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE2MjBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzEgeyB3aWR0aDogMzAwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjphYnNvbHV0ZTsgcmlnaHQ6MDt9fQo8L3N0eWxlPgo8IS0tIC81ODMwMjg0NC9TTERTX05vdnlfU3Rpa3lfTGVmdCAtLT4KPGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNTQwNDc2ODYwODA1LTAnIGNsYXNzPSJleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNSI+CiAgICA8c2NyaXB0PgogICAgICAgIGdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTU0MDQ3Njg2MDgwNS0wJyk7IH0pOwogICAgPC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8IS0tIC81ODMwMjg0NC9TTERTX05vdnlfU3Rpa3lfUmlnaHQgLS0+CjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTU0MDQ3Njc5Mjk2OS0wJyBjbGFzcz0iZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzEiPgogICAgPHNjcmlwdD4KICAgICAgICBnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE1NDA0NzY3OTI5NjktMCcpOyB9KTsKICAgIDwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
CiAgICAgICAgICAgICAgPGRpdiBjbGFzcz0iYWRzLW91dHN0cmVhbSI+CiAgICAgICAgCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9ImNlbnRlciI+CiAgICAgICAgCQkJCQk8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE3IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9Ik5vdnlfRnVsbHNjcmVlbiIKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Im5vdnkudHYiCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4KICAgICAgICAJCQkJPC9kaXY+CiAgICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+CiAgICAgICAgICAgIA==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з
Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
17 января
Невероятный Хоакин Феникс в кадре своего племянника. ФОТО
Хоакин Феникс стал моделью для фотосъемки своего племянника Рио Эша-Феникса. Снимки погружают в атмосферу Джокера. Это что-то…
Семья Фениксов явно щедро одарена талантами. Посмотрите только на совместную работу Хоакина и Рио, дяди и племянника.
Номинант на премию Оскар – 2020 без грима, не демонстрирует гримасы, не смеется, но передает характер легендарного персонажа комиксов Джокера. В кадре – горящий клоунский нос, “кровавая” слеза, меланхолическая сцена внутреннего опустошения в воде с цветами. До мурашек… Смотрите сами:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
rioaschphoenix 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
Фото Хоакина Феникса часто появляются на Instagram- странице Рио. И стоит отметить, что результат потрясающий:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
rioaschphoenix 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
Посмотреть эту публикацию в Instagram
rioaschphoenix 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
Рио Эш-Феникс – сын Либерти Феникс, родной сестры Хоакина Феникса. Рио серьезно занимается фотографией и обожает запечатлевать жизнь городов.
Ждем новых шедевров с Хоакином!
Фото –
rioaschphoenix
Больше новостей:
Руни Мара сверкнула помолвочным кольцом. Фото
Что посмотреть в кинотеатрах в январе: «Рождество на двоих», «Гламурный бизнес», «Плохие парни навсегда»