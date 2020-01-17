На протяжении двух дней организаторы Atlas Weekend 2020 объявили троих новых участников фестиваля

На данный момент уже известно имена нескольких хедлайнеров летнего феста. Среди них Twenty One Pilots, A$AP Rocky и Tom Grennan. Сегодня список пополнили еще три крутых имени:

Yungblud

Доминик Ричард Харрисон, известный как Yungblud, играет на гитаре с 2 лет, а в 11 начал писать собственные песни. Сейчас ему 22, и он уже успел завоевать меломанкое сердце дочки Ноэля Галлахера, записал саундтрек для сериала «Тринадцать причин почему», выступить на разогреве у Muse и записать трек вместе с Дэном Рейнольдсом из Imagine Dragons. А уже этим летом он наконец-то заиграет в Киеве.

ALMA

21-летняя Альма-София Миеттинен – ALMA – финская поп-звезда!

«Выпускать синглы –– это легко, я считаю» –– говорит певица и 300 миллионов прослушиваний на Spotify –– тому доказательство.

Pendulum

Австралийская драм-н-бэйс-группа возвращается в Киев, но в этот раз – с DJ-сетом! Этот коллектив за свой студийный альбом «Immersion» получили с группой ТОР-1 в UK Albums Chart, а с ремиксом на «Voodoo People» попали в UK 20. Однозначно, это будет один из лучших диджей сетов, которые вы услышите на Atlas Weekend 2020!



Напомним, что Atlas Weekend 2020 состоится на ВДНГ и продлится с 7 по 12 июля. В 2019 году фестиваль посетило более полумиллиона человек, а в лайнапе фестиваля были более 250 артистов из 75 стран мира.

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