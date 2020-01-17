Наконец Netflix опубликовал официальный сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» 3 сезон.

Леденящие душу приключения Сабрины 3 сезон – смотреть трейлер онлайн:



В новом сезоне «Жуткие приключения Сабрины» полуведьма и полусмертная должна принять свою судьбу и стать Королевой Ада, чтобы спасти родной город Гриндейл, своего парня Николаса и своих близких от планов Дьявола. В погоне за своей целью Сабрина превратится в «плохой сон Дьявола». Да здравствует королева!

Новый сериал о юной ведьме Сабрина, стал хоррор-ремейком популярного шоу 90-х «Сабрина – юная ведьма». Главную роль сыграла Кирнан Шипка, известная по сериалу «Безумцы».

Премьера «Леденящие душу приключения Сабрины» 3 сезон состоится 24 января на Netflix.

Читай также:

Прямо в ад: танцуем под музыкальный трейлер 3 сезона «Леденящие душу приключения Сабрины»

Встреча с Сатаной в трейлере второго сезона «Леденящие душу приключения Сабрины»