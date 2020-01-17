Вы помните харизматичного Энзо из хитового сериала «Дневники вампира»? Есть отличная новость: красавчик Майкл Маларки, сыгравший его роль, 3 февраля приезжает в Киев! Параллельно с актерской карьерой Маларки занимается музыкой, и в Украину прилетает с сольным концертом – презентацией своего альбома «Graveracer». О музыкальном проекте, кастинге в «Дневники вампира», роль в новом сериале и жену Надин читайте в эксклюзивном интервью с актером.

В описании вашего нового альбома «Graveracer» написано: «В 2020 году мы станем свидетелями раскрытия Майкла Маларки как музыканта, но это никоим образом не будет попирать его как актера». Ваши личные цели на этот год как актера и как музыканта?

– У меня немного целей, кроме как заниматься искусством в любой форме, пока у меня хватит сил. Я не пытаюсь захватить мир или что-то такое. Не планирую масштабных кампаний. Мне нравится просто жить – работать, работать честно, быть хорошим отцом. Я двигаюсь постепенно. Хорошо начинать год с новым альбомом и с туром по Европе с моей группой, и второй сезон проекта «Синяя книга» стартует через месяц.

Но вы лично как чувствуете, кто вы в первую очередь – актер или музыкант? Как вы совмещаете актерство и музыку? Вы можете вспомнить случай, когда вам пришлось и сниматься, и играть на сцене в один день?

– Я действительно помню день, когда после съемок пришлось ехать на концерт в Атланту. Попросил дать мне выходной, но расписание изменили, и я едва успел на выступление. Сейчас уже не планирую концерты во время съемок, только в перерывах. Для того чтобы заниматься обоими этими делами серьезно, нужны правильное планирование и логистика, а также правильные люди рядом, которые всегда смогут помочь и поддержать. Иногда все получается, как ты хочешь, а иногда приходится чем-то жертвовать.

Очевидно, вы – многогранная личность. Какие три самые важные вещи сформировали вас как художника?

– Трудно выделить три, ведь мне кажется, что я постоянно меняюсь и приобретаю новые формы. Но первые три вещи, которые припоминаются с ранних лет – это Йеллоу Спрингз (Огайо), город, в котором я вырос; моя жена Надин – ее интуиции доверяю больше, чем чему-либо другому, и она в курсе всего, что я делаю. Мы как бы коллективный разум. И Хантер С. Томпсон.

Какой лучший совет вам когда-нибудь давали?

– Однажды на актерском тренинге в Лондоне после выступления ко мне подошел преподаватель и один на один спросил: «Ты же любишь играть, правда?» Я сказал: «Да, именно поэтому я здесь. Хочу выложиться по максимуму». На это преподаватель ответил: «Я знаю. Но показывать это мне необязательно». Он сказал это с таким сочувствием, что я запомнил его ответ на всю жизнь, и он всегда со мной, как внутренний компас, подсказывает мне не перегибать палку. Сейчас больше ничего не вспоминается, но это было большим уроком.

Ваша самая известная, и самая любимая среди фанатов роль – это Энзо в «Дневниках вампира». Как вы получили эту роль? Вы помните кастинг?

– В то время я жил в Лондоне и рассылал немало собственноручно записанных актерских проб. На этот раз сделал так же – записал и прислал. Одну версию с британским произношением, другую – с американским. В том году я работал в некоем рок-н-ролльном боулинг-клубе, и мне позвонили, когда я был на работе. Ничего особо не знал о сериале, но чувствовал, что это будет важный момент моей карьеры, ведь до этого я в основном играл в театре.

Вы до сих пор дружите с актерами из «Дневников вампира»?

– Да.

А как насчет других сериалов? Возможно, посоветуете нашим читателям, что можно посмотреть?

– Я до сих пор убежден, что первый сезон «Настоящего детектива» – это едва ли на лучшая вещь на телевидении прошлых лет. Лично для меня ничего лучшего пока нет. Чаще всего я смотрю документалки. «Wild Wild Country» – прекрасный документальный сериал. Также посмотрите мой новый сериал «Синяя книга». Первый сезон уже вышел, а второй начинается в этом месяце!

В Украине вы будете в первый раз. У вас есть какие-то конкретные планы?

– Если бы мог, играл бы в каждой стране – мне интересно увидеть все. Планов у меня нет, просто приезжаю и играю. Я бы с удовольствием выступил на Ближнем Востоке. Сейчас очень рад возможности увидеть Украину и сыграть для вас!

Напоминаем, что концерт состоится 3 февраля в столичном Caribbean Club! И если вы очень хотите увидеть любимого актера и послушать его песни, есть уникальная возможность выиграть билеты на концерт Майкла Маларки в Instagram сериалов Нового канала. Поспешите!

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