Мэттью Перри закрутил роман с младшей девушкой. Кто она?

Звезда сериала «Друзья» наконец решился на новые отношения

Американский актер Мэттью Перри, наиболее известный ролью Чендлера Бинга в легендарном сериале «Друзья», начал встречаться с молодой девушкой. Любимой 50-летней знаменитости оказалась 28-летняя Молли Хервиц. Она занимается поиском и продюсированием молодых актеров. Об этом пишет Us Weekly.

Недавно папарацци подловили влюбленную пару на выходе из итальянского ресторана в Западном Голливуде. Оказывается, что Мэттью Перри и Молли Хервиц встречаются уже несколько месяцев. Впервые вместе их заметили в конце 2019 года. Однако выяснить, кто именно избранница актера, удалось только сейчас.

Как рассказывает близкий к Молли инсайдер, «она встречается с ним не ради славы, но ей нравится и внимание, которое из-за романа ей уделяют таблоиды».

О личной жизни Мэттью Перри мало что известно. Последние отношения, о которых было известно публике, были в звезды восемь лет назад. С 2006 по 2012 год он встречался с актрисой Лиззи Каплан. Счастливые, что Мэттью Перри появилась девушка, с которой ему хорошо!

Фото: Getty Images

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