Новый каналG.spaceШОУМАНИЯ«Кролик Питер 2»: смотри трейлер о приключениях пушистого семейки

«Кролик Питер 2»: смотри трейлер о приключениях пушистого семейки

Кинокомпания Sony Pictures представила официальный трейлер фильма «Кролик Питер 2: Побег в город».

Кролик Питер 2: смотреть официальный трейлер

Вторая часть мультфильма о пушистого Питера расскажет о нелегких временах в его семье. Питер наконец понял, что когда у Томаса и Беатрис появятся дети, все изменится. Поэтому он решает, что ему и его родственникам нужно попробовать жить без них. Тогда стая кроликов и других домашних животных решает сбежать в город. Там и начинаются их приключения.

В фильме «Кролик Питер 2: Побег в город» снова сыграют Доналл Глисон и Роуз Бирн. А главного героя Питера в оригинале озвучит телеведущий Джеймс Корден. В дубляже также приняли участие Робби, Элизабет Дебики и Дейзи Ридли.

Премьера фильма «Кролик Питер 2: Побег в город» запланирована на 26 марта 2020 года.

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