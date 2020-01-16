Madman Films представили трейлер фантастического боевика «Стволы Акимбо».

Стволы Акимбо: смотреть официальный трейлер



Парень Майлз день в день ходит на скучную работу и до сих пор любит свою бывшую девушку Новую. Тайная банда, известная как SKIZM выбирает его участником безжалостной игры. По ее условиям, случайные люди должны бороться за свою жизнь. По битвами на выживание можно наблюдать в режиме онлайн. От первого боя Майлз спасается бегством. Но когда организаторы похищают Новую, ему что придётся бороться из последних сил, чтобы спасти себя и свою возлюбленную от безжалостных и фанатичных зрителей.

Главную роль в фильме «Стволы Акимбо» выполнил Дэниэл Рэдклифф, более известный по роли Гарри Поттера в легендарной франшизы. Компанию ему составила актриса Самара Уивинг. Режиссером и сценаристом выступил Джейсон Ли Хауда. Премьерный показ фильма состоялся на кинофестивале в Торонто в сентябре 2019 года.

Премьера фильма «Стволы Акимбо» состоится 5 марта 2020 года.

Читай также:

«Кролик Питер 2»: смотри трейлер о приключениях пушистого семейки

Что посмотреть в кинотеатрах в январе: «Рождество на двоих», «Гламурный бизнес», «Плохие парни навсегда»