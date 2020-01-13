«Оскар-2020»: Полный список номинантов кинопремии

Свершилось! Названы номинанты на престижную кинопремию «Оскар-2020». Церемония награждения состоится уже 9 февраля в театре «Долби» в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния). Узнай, кто может получить «Оскар-2020», далее в материале!

Номинанты на премию «Оскар-2020»:

«Оскар-2020»: Самый лучший фильм

«Форд vs Феррари»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Брачная история»

«1977»

«Однажды в … Голливуде»

«Паразиты»

«Оскар-2020»: Лучшая мужская роль

Антонио Бандерас «Боль и слава»

Леонардо Ди Каприо «Одного раз в … Голливуде»

Адам Драйвер «Брачная история»

Хоакин Феникс «Джокер»

Джонатан Прайс «Два папы»

«Оскар-2020»: Лучшая мужская роль второго плана

Брэд Питт «Однажды в … Голливуде»

Том Хэнкс «Чудесный день в нашем районе»

Энтони Хопкинс «Два Папы»

Аль Пачино «Ирландец»

Джо Пеши «Ирландец»

«Оскар-2020»: Лучшая женская роль

Синтия Ерайво «Гарриет»

Йоханссон «Брачная история»

Сирша Ронан «Маленькие женщины»

Шарлиз Терон «Скандал»

Рене Зеллвегер «Джуди»

«Оскар-2020»: Лучшая женская роль второго плана

Кэти Бейтс «Дело Ричарда Джуэлла»

Лора Дерн «Брачная история»

Скарлетт Йоханссон «Кролик Джоджо»

Флоренс Пью «Маленькие женщины»

Марго Робби «Скандал»



«Оскар-2020»: Лучшая песня

I Can’t Let You Throw Yourself Away «История игрушек 4»

(I’m Gonna) Love Me Again «Рокетмен»

I’m Standing With You «Прорыв»

Into The Unknown «Холодное сердце 2»

Stand Up «Гарриет»

«Оскар-2020»: Лучший фильм на иностранном языке

«Корпус Кристи» (Польша)

«Мир меда» (Северная Македония)

«Отверженные» (Франция)

«Боль и слава» (Испания)

«Паразиты» (Южная Корея)

«Оскар-2020»: Лучший режиссер

Квентин Тарантино «Однажды … в Голливуде»

Сэм Мендес «1917»

Мартин Скорсезе «Ирландец»

Тодд Филлипс «Джокер»

Пон Чжун Хо «Паразиты»

«Оскар-2020»: Лучший анимационный полнометражный фильм

«История игрушек 4»

«Как приручить дракона 3»

«Мистер Ссылка: Потерянное звено эволюции»

«Я потерял тело»

«Клаус»

«Оскар-2020»: Лучший оригинальный сценарий

«Ножи наголо»

«Брачная история»

«1917»

«Однажды … в Голливуде»

«Паразиты»

«Оскар-2020»: Лучший сценарий-адаптация

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Оскар-2020»: Лучший анимационный короткометражный фильм

«Дочь»

«Hair Love»

«Китбулл»

«Сестра»

«Оскар-2020»: Лучший документальный полнометражный фильм

«Американская фабрика»

«Мир меда»

«Пещера»

«На грани демократии»

«Для Сами»

«Оскар-2020»: Лучший документальный короткометражный фильм

In the abcence («При отсутствииа»)

Learning to skateboard in a warzone (If you’re a girl) («Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка) »)

Life overtakes me («Жизнь обгоняет меняа»)

St. Louis Superman («Сент Луис Супермена»)

Walk Run Cha-Cha («Прогулка походкой Ча-Чаа»)

«Оскар-2020»: Лучшая работа художника-постановщика

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«1917»

«Однажды… в Голливуде»

«Паразиты»

«Оскар-2020»: Лучшая операторская работ

«Ирландец»

«Джокер»

«Однажды в … Голливуде»

«1977»

«Маяк»

«Оскар-2020»: Лучший монтаж

«Форд vs Феррари»

«Джокер»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Паразиты»

«Оскар-2020»: Лучший звук

«Форд vs Феррари»

«К звездам»

«Джокер»

«1977»

«Однажды … в Голливуде»

«Оскар-2020»: Лучший звуковой монтаж

«Форд vs Феррари»

«Джокер»

«1977»

«Однажды в … Голливуде»

«Звездные войны: Скайуокер. Восток»

«Оскар-2020»: Лучшая музыка к фильму

«Брачная история»

«1917»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Звездные войны: Скайуокер. Восток»

«Оскар-2020»: Лучшие визуальные эффекты

«Мстители: Финал»

«Ирландец»

«Король лев»

«1917»

«Звездные войны: Скайуокер. Восток»

«Оскар-2020»: Лучший дизайн костюмов

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Однажды в … Голливуде»

«Оскар-2020»: Лучший грим и прически

«Скандал»

«Джокер»

«Джуди»

«Колдунья: Повелительница тьмы»

«1917»

Фото: Getty Images

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