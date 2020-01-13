«Оскар-2020»: Полный список номинантов кинопремии
Свершилось! Названы номинанты на престижную кинопремию «Оскар-2020». Церемония награждения состоится уже 9 февраля в театре «Долби» в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния). Узнай, кто может получить «Оскар-2020», далее в материале!
Номинанты на премию «Оскар-2020»:
«Оскар-2020»: Самый лучший фильм
- «Форд vs Феррари»
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Маленькие женщины»
- «Брачная история»
- «1977»
- «Однажды в … Голливуде»
- «Паразиты»
«Оскар-2020»: Лучшая мужская роль
- Антонио Бандерас «Боль и слава»
- Леонардо Ди Каприо «Одного раз в … Голливуде»
- Адам Драйвер «Брачная история»
- Хоакин Феникс «Джокер»
- Джонатан Прайс «Два папы»
«Оскар-2020»: Лучшая мужская роль второго плана
- Брэд Питт «Однажды в … Голливуде»
- Том Хэнкс «Чудесный день в нашем районе»
- Энтони Хопкинс «Два Папы»
- Аль Пачино «Ирландец»
- Джо Пеши «Ирландец»
«Оскар-2020»: Лучшая женская роль
- Синтия Ерайво «Гарриет»
- Йоханссон «Брачная история»
- Сирша Ронан «Маленькие женщины»
- Шарлиз Терон «Скандал»
- Рене Зеллвегер «Джуди»
«Оскар-2020»: Лучшая женская роль второго плана
- Кэти Бейтс «Дело Ричарда Джуэлла»
- Лора Дерн «Брачная история»
- Скарлетт Йоханссон «Кролик Джоджо»
- Флоренс Пью «Маленькие женщины»
- Марго Робби «Скандал»
«Оскар-2020»: Лучшая песня
- I Can’t Let You Throw Yourself Away «История игрушек 4»
- (I’m Gonna) Love Me Again «Рокетмен»
- I’m Standing With You «Прорыв»
- Into The Unknown «Холодное сердце 2»
- Stand Up «Гарриет»
«Оскар-2020»: Лучший фильм на иностранном языке
- «Корпус Кристи» (Польша)
- «Мир меда» (Северная Македония)
- «Отверженные» (Франция)
- «Боль и слава» (Испания)
- «Паразиты» (Южная Корея)
«Оскар-2020»: Лучший режиссер
- Квентин Тарантино «Однажды … в Голливуде»
- Сэм Мендес «1917»
- Мартин Скорсезе «Ирландец»
- Тодд Филлипс «Джокер»
- Пон Чжун Хо «Паразиты»
«Оскар-2020»: Лучший анимационный полнометражный фильм
- «История игрушек 4»
- «Как приручить дракона 3»
- «Мистер Ссылка: Потерянное звено эволюции»
- «Я потерял тело»
- «Клаус»
«Оскар-2020»: Лучший оригинальный сценарий
- «Ножи наголо»
- «Брачная история»
- «1917»
- «Однажды … в Голливуде»
- «Паразиты»
«Оскар-2020»: Лучший сценарий-адаптация
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Маленькие женщины»
«Оскар-2020»: Лучший анимационный короткометражный фильм
- «Дочь»
- «Hair Love»
- «Китбулл»
- «Сестра»
«Оскар-2020»: Лучший документальный полнометражный фильм
- «Американская фабрика»
- «Мир меда»
- «Пещера»
- «На грани демократии»
- «Для Сами»
«Оскар-2020»: Лучший документальный короткометражный фильм
- In the abcence («При отсутствииа»)
- Learning to skateboard in a warzone (If you’re a girl) («Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка) »)
- Life overtakes me («Жизнь обгоняет меняа»)
- St. Louis Superman («Сент Луис Супермена»)
- Walk Run Cha-Cha («Прогулка походкой Ча-Чаа»)
«Оскар-2020»: Лучшая работа художника-постановщика
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «1917»
- «Однажды… в Голливуде»
- «Паразиты»
«Оскар-2020»: Лучшая операторская работ
- «Ирландец»
- «Джокер»
- «Однажды в … Голливуде»
- «1977»
- «Маяк»
«Оскар-2020»: Лучший монтаж
- «Форд vs Феррари»
- «Джокер»
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Паразиты»
«Оскар-2020»: Лучший звук
- «Форд vs Феррари»
- «К звездам»
- «Джокер»
- «1977»
- «Однажды … в Голливуде»
«Оскар-2020»: Лучший звуковой монтаж
- «Форд vs Феррари»
- «Джокер»
- «1977»
- «Однажды в … Голливуде»
- «Звездные войны: Скайуокер. Восток»
«Оскар-2020»: Лучшая музыка к фильму
- «Брачная история»
- «1917»
- «Джокер»
- «Маленькие женщины»
- «Звездные войны: Скайуокер. Восток»
«Оскар-2020»: Лучшие визуальные эффекты
- «Мстители: Финал»
- «Ирландец»
- «Король лев»
- «1917»
- «Звездные войны: Скайуокер. Восток»
«Оскар-2020»: Лучший дизайн костюмов
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Маленькие женщины»
- «Однажды в … Голливуде»
«Оскар-2020»: Лучший грим и прически
- «Скандал»
- «Джокер»
- «Джуди»
- «Колдунья: Повелительница тьмы»
- «1917»
Фото: Getty Images
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