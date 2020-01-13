«Фарго» 4 сезон: смотреть официальный трейлер

Телеканал FX представил официальный трейлер сериала «Фарго» 4 сезон. Вскоре зрители окунутся в жизнь штата Миссури 50-х годов.

Фарго 4 сезон – смотреть трейлер онлайн:



Четвертый сезон «Фарго» покажет противостояние между мафиозными кланами итальянцев и афоамериканцив в Канзасе в 1950-х годах. Главы мафий обменялись старшими сыновьями, чтобы укрепить свое влияние и заключить союз.

Роль вожака афроамериканской мафии сыграл Крис Рок. А Джейсон Шварцман перевитилився у сына итальянского мафиози. Также в сериале снялись Бен Уишоу, Джек Хьюстон, Эмир Кратчфилд. Создателем, сценаристом, режиссером и исполнительным продюсером сериала выступает Ной Хоули.

Сериал «Фарго» снят по мотивам одноименной трагикомедии Джоэла и Итана Коэнов 1996 года. Премьера первого сезона состоялась в апреле 2014 года.

Премьера сериала «Фарго» 4 сезон запланирована на апрель 2020 года.

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