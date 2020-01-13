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13 января
Красная дорожка премии Выбор критиков! Самые шикарные звездные образы
Воланы, декольте, яркие цвета.. Голливудские звезды расстарались с нарядами для красной дорожки
25 церемонии премии Critics’ Choice Awards. Мы собрали самые запоминающиеся образы селебритиз. В этом году они выглядели как никогда шикарно. Смотрите фотоподборку и вдохновляйтесь для собственных луков!
Красная дорожка премии Выбор критиков 2020
Билли Портер
Кейт Бекинсейл
Оливия Уайлд
Эндрю Скотт
Дженнифер Лопес
Мэнди Мур
Шарлиз Терон
Зендея
Рене Зеллвегер
Сирша Ронан
Рейчел Броснахен
Николь Кидман
Хоакин Феникс
Лора Дерн
Кристен Белл
Алекс Борштейн
Энн Хэтэуэй
Фиби Мэри Уоллер-Бридж
Аквафина
Кто из актеров получил премию Выбор критиков 2020 года уже известно. Поздравляем Хоакина Феникса, Бреда Питта и всех победителей с этой авторитетной наградой. А тем временем уже известны номинанты на Оскар 2020! Ждем-ждем!