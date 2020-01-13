Новый каналG.spaceШОУМАНИЯКрасная дорожка премии Выбор критиков! Самые шикарные звездные образы

Красная дорожка премии Выбор критиков! Самые шикарные звездные образы

Воланы, декольте, яркие цвета.. Голливудские звезды расстарались с нарядами для красной дорожки 25 церемонии премии Critics’ Choice Awards. Мы собрали самые запоминающиеся образы селебритиз. В этом году они выглядели как никогда шикарно. Смотрите фотоподборку и вдохновляйтесь для собственных луков!

Красная дорожка премии Выбор критиков 2020

Билли Портер

Кейт Бекинсейл

Оливия Уайлд

Эндрю Скотт

Дженнифер Лопес

Мэнди Мур

Шарлиз Терон

Зендея

Рене Зеллвегер

Сирша Ронан

 Рейчел Броснахен

Николь Кидман

Хоакин Феникс

Лора Дерн

Кристен Белл

Алекс Борштейн

Энн Хэтэуэй

Фиби Мэри Уоллер-Бридж

Аквафина

Кто из актеров получил премию Выбор критиков 2020 года уже известно. Поздравляем Хоакина Феникса, Бреда Питта и всех победителей с этой авторитетной наградой. А тем временем уже известны номинанты на Оскар 2020! Ждем-ждем!

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