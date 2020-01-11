«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (2020) VS «Доктор Дулиттл» (1998): Эдди Мерфи или Роберт Дауни мл.?

9 января на широкие экраны вышел новый фильм о докторе Дулиттле с Робертом Дауни младшим. Пожалуй, больше всего премьеру ждали фаны старого «Дулиттла» с Эдди Мэрфи, ведь картина 1998 года завоевала любовь миллионов!

Однако новый фильм имеет мало общего с прошлой экранизацией. Например, если в «Докторе Дулиттле» с Мерфи в ходе фильма главный герой только осваивает язык животных, то в новой версии, наоборот, герой Роберта Дауни мл. появляется как врач, забросивший практику и живущий затворником в заповеднике.

Сюжет «Удивительного путешествия доктора Дулиттла» (2020) тоже мало похож на сюжет фильма 1998 года. В этот раз доктору приходится отправиться на корабле в далекие земли, чтобы раздобыть лекарство для Королевы. Кстати, весьма необычно в роли королевы Виктории видеть 31-летнюю Джесси Бакли!

На пути у доктора и его друзей-животных – серьезного попугая (Эмма Томпсон), забавной утки (Октавия Спенсер), стеснительной гориллы (Рами Малек), белого медведя (Джон Сина) и крохотной мышки (Крэйг Робинсон) попадаются злодеи, цель которых – первыми завладеть чудодейственным лекарством.

Стоит отметить, что Роберт Дауни младший создал образ нового доктора Дулиттла, немного сумасшедшего, но при этом отзывчивого и доброго. И по ходу фильма герой открывается с новых сторон, а личная драма, с которой ему приходится справляться на протяжении всего путешествия, объясняет все его, кажущиеся на первый взгляд странными, поступки.

Несмотря на то, что новый фильм не особо похож на предыдущую экранизацию 20-летней давности, он не менее добрый, сказочный и юморной! «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» – это картина для семейного просмотра, которая понравится и малышам, и взрослым. И кстати, маленький секрет: не уходите сразу, дождитесь, пока пройдут титры, и вас ждет приятный сюрприз!

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Фото: B&H Film Distribution Company

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