Новый каналG.spaceШОУМАНИЯСтартовали съемки шоу о фантастических зверях вселенной Гарри Поттера

Стартовали съемки шоу о фантастических зверях вселенной Гарри Поттера

На днях стало известно, что BBC совместно с Warner Bros. снимают шоу мотивам книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Пока что рабочее название шоу «Фантастические звери: история природы», и в новом проекте будет подробно рассказана история зверей, с которыми фаны вселенной Поттера сталкивались на протяжении всей саги.  А также будет изучена их связь с реальными животными. Кто стал прототипами самых загадочных тварей?  Откуда появились кентавры? Секреты фениксов, райских птиц, огромных пауков, трехголовых собак и ругих, хорошо знакомых поклонникам «поттерианы» фантастических животных, обещают раскрыть в новом шоу.

Дата выхода пока неизвестна. Но мы с нетерпением ждем новостей!

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