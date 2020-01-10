Леденящие душу приключения Сабрины 3 сезон: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис Netflix представил нестандартный трейлер сериала «Жуткие приключения Сабрины» 3 сезон. Он создан в виде музыкального клипа Сабрины Спелман на трек «Straight to Hell».

Леденящие душу приключения Сабрины 3 сезон – смотреть трейлер онлайн:



«Когда дело доходит до любви, она отправляется прямо в ад. Сабрина вернулась с песней, которая застрянет в твоей голове на весь день, никаких заклинаний не нужно», – говорится в описании видео на YouTube.

В музыкальном трейлере «Леденящие душу приключения Сабрины» 3 сезон появился весь каст сериала. В видео Сабрина танцует в образе чирлидерши вместе с вещими сестрами, открывает ворота в ад, чтобы вызволить своего любимого Николаса и взойти на трон правительницы Ада. Также по трейлеру можно понять, что друзья Сабрины создадут собственный бэнд, а тетушка Зельда возможно выйдет замуж.

Новый сериал о юной ведьме Сабрина, стал хоррор-ремейком популярного шоу 90-х «Сабрина – юная ведьма». Главную роль сыграла Кирнан Шипка, известная по сериалу «Безумцы».

Премьера «Леденящие душу приключения Сабрины» 3 сезон состоится 24 января на Netflix.

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