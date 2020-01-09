«Сексуальное воспитание» 2 сезон: смотреть официальный трейлер
Телеканал Netflix представил официальный трейлер сериала «Сексуальное воспитание» 2 сезон.
Сексуальное воспитание 2 сезон – смотреть трейлер онлайн:
Поклонники снова увидят своих любимых персонажей, которых сыграли Джиллиан Андерсон и Эйса Баттерфилд. Также ожидается появление и новых героев.
Казалось бы, в «Сексуальное воспитание» 2 сезон жизни Отиса наконец начинает налаживаться. Он разбирается с проблемами в школе, к нему больше никто не лезет с темой секса. Парень даже начинает встречаться с прекрасной девушкой. Но его мама секс-терапевт опять все портит. Только Отис нашел любовь, как девушка оказалась чуть ли не сестрой ему …
Сериал «Сексуальное воспитание» рассказывает историю шестнадцатилетнего подростка Отиса. Он переживает сложный период в жизни, когда гормоны бурлят, а мама секс-терапевтом не стесняется задавать неудобные вопросы. Будучи осведомленным теоретически в сексуальных вопросах, Отис со своей одноклассницей Мейв открывает в школе подпольные курсы сексуального воспитания.
Премьера сериала «Сексуальное воспитание» 2 сезон запланирована на 17 января 2020 года.
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