Реперка хочет знать количество лайков под постами

Эпатажная американская дива Ники Минаж решила уйти из Instagram. Причиной этого решения стало то, что социальная сеть скрыла количество лайков под ее постами. Об этом реперка заявила на своем официальном аккаунте в Twitter.

«Я не буду делиться фотографиями в Instagram со следующей недели, так как они удаляют ругательства. Хм, чем мне теперь заняться? Думаю, с моей новой жизнью у меня появится много свободного времени », – написала Ники Минаж.

I’m not posting on IG after this week cuz they removing the likes. Hmmmm what should I get into now? Think of all the time I’ll have with my new life

— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) 9 ноября 2019 г.