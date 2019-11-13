Реперка хочет знать количество лайков под постами

Эпатажная американская дива Ники Минаж решила уйти из Instagram. Причиной этого решения стало то, что социальная сеть скрыла количество лайков под ее постами. Об этом реперка заявила на своем официальном аккаунте в Twitter.

«Я не буду делиться фотографиями в Instagram со следующей недели, так как они удаляют ругательства. Хм, чем мне теперь заняться? Думаю, с моей новой жизнью у меня появится много свободного времени », – написала Ники Минаж.

I’m not posting on IG after this week cuz they removing the likes. Hmmmm what should I get into now? Think of all the time I’ll have with my new life — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) 9 ноября 2019 г.

Разработчики Instagram начали тестировать новую функцию сокрытия предпочтений еще в апреле этого года. Первой страной, которая подверглась обновлению политики соцсети, стала Канада. Затем нововведения дошло до Бразилии, Ирландии, Италии, Японии, Австралии и Новой Зеландии. А недавно без лайков остались инстаграмеры США.

В Facebook представители Instagram заявили: «Мы проводим тестирование потому, что хотим, чтобы ваши подписчики сосредоточились на фото и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков они собрали».

Сокрытия лайков тестируется на небольшом количестве аккаунтов в Штатах. Но Ники Минаж удалось попасть в их число. В Instagram на звезду подписано более 100 000 000 людей, а ее посты набирают миллионы лайков. Поэтому неудивительно, что реперка недовольна таким поворотом.

Что же, интересно, надолго ли хватит Ники Минаж? Ведь звезда так любит делиться своими эпатажными образами.

Фото: Getty Images

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