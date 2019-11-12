Sony Pictures выпустила первый трейлер комедийного хоррора «Остров фантазий», основанного на одноименном сериале.

Остров фантазий: смотреть официальный трейлер



Представь, что существует лифт, который может доставить тебя на Остров фантазий. Там ты имеешь шанс осуществить одну заветную мечту. Устрой крутую вечеринку, отомсти школьном врагу или верни к жизни близкого человека. Здесь возможно все, несмотря ни на что. Остров дает все, что попросишь. Но будут последствия. Твоя жизнь изменится. Надеюсь, ты готов!

Главные роли исполнили Майкл Пенья, Люси Хейл, Мэгги Кью, Майкл Рукер. Режиссером выступил Джефф Водлоу.

Премьера фильма «Остров фантазий» запланирована на 14 февраля 2020 года.

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