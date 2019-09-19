Теплые дни закончились, и каждый получил право шутить про «Сегодня наступило 50 августа». Но сейчас не до шуток, потому что певица MamaRika официально отменила конец лета! Для этого ей понадобилось всего три минуты. Именно столько длится ее новый трек «Я полум’я».

– Это трек, которым мы продолжаем лето. Не хочется холода. Не хочется доставать из шкафов теплую одежду, а продолжать нырять в «бархатный сезон». Надеюсь, что когда вы послушаете эту песню, летнее настроение вас еще долго не покинет, как и меня, – говорит MamaRika.

«Я полум’я» – микс реггетона и фирменных фольковых элементов, которые делают звучание MamaRika таким, что ее невозможно спутать с другими артистами. Песня продолжает тему предыдущего бэнегра MamaRika под названием «Prolisky». «Ми не на ніч, ми навічно», – поет она, провозглашая любовь самой высшей ценностью.

– Под этот трек хочется танцевать и влюбляться. «Я полум’я» – не про отношения на одну ночь. Он про любовь на всю жизнь, – считает MamaRika.

Цепкий мотив, качевый бит, нежный голос MamaRika и атмосфера тепла и любви, которая укутывает полностью. Это песня, которую вы должны послушать прямо сейчас и забыть про календарь! Это лето!

Текст песни MamaRika – «Я полум’я»

полум’я, що танцює як востаннє, ніби завтра не настане

Я полум’я, що цілує як востаннє, ніби завтра не настане

Мина мина мина минає день

Де нас з тобою ніхто не знайде

Ми не ми не ми не не на мить

Ми на ми на ми на ми навічно

Тримай тримай ти моє, ти моє

Навіть коли поряд немає ти в мене є

Тримай тримай ти моє, ти моє

Наше полум’я злива не заллє

Очі навпроти

Діалог без слів

Згораємо в вогні

Я полум’я, що танцює як востаннє, ніби завтра не настане

Я полум’я, що цілує як востаннє, ніби завтра не настане

Запалю навколо все – хай горить

Вітер голос мій несе догори

Хай над тими, хто пала, проліта

Про любов мою розкаже, про літа

Про ніжне полум’я, про язики

Що не варто єднати себе аби з ким.

Що в полоні почуттів не загасне вогонь,

Ні від погляду мого, ні від дотику твого.

Танцюй! Тайцюй, як востаннє!

Танцюй, як востаннє!

Очі навпроти

Діалог без слів

Згораємо в вогні

Я полум’я, що танцює як востаннє, ніби завтра не настане

Я полум’я, що цілує як востаннє, ніби завтра не настане

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