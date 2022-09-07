Начались дожди и прогулка по городу превращается в настоящий квест: сотни луж и… постоянно мокрые ноги. Знакомо? Чтобы избавить тебя от неприятных ощущений и предупредить простуду, мы придумали пять способов, которые помогут сохранить ножки в тепле и сухости даже в самую слякотную погоду. Записывай!

Осенью резиновые сапоги — незаменимая вещь! В такой обуви ты даже в самые «мокрые» дни будешь чувствовать себя в абсолютной безопасности. К тому же существует множество крутых и модных моделей резиновых сапожек, с разными рисунками и узорами. Поэтому можешь не переживать, что твой лук окажется недостаточно стильным!

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Ну а тем, кто не согласен променять свои любимые сапожки на резиновую обувь, на помощь придет водоотталкивающий спрей. С ним, конечно, особо не побегаешь по лужам, но это средство тоже достаточно эффективно. Главное — обрати внимание на фирму, и тщательно прочитай описание на баллончике. Выбирай средство, которое не только обладает водоотталкивающими свойствами, а и защищает от соли, которой коммунальщики щедро посыпают тротуары.

Чехлы на обувь хоть и не настолько популярны, как предыдущие варианты, но у них тоже есть множество плюсов. Во-первых, это отличная альтернатива резиновым сапогам – чехлы также сделаны из резины, только надеваются поверх обуви. Помимо этого, подошва у них абсолютно не скользит, поэтому тебе будут не страшны даже самые сильные гололеды. А еще это отличный способ защитить свою обувь не только от дождя и тающего снега, а и от грязи. Так что возьми на заметку! Кстати, еще один плюс: чехлы помещаются даже в небольшую сумочку, так что ты сможешь везде их брать с собой.

Еще один явно безпроигрышный вариант — это обувь на высокой тракторной подошве. Никакие лужи не страшны! А учитывая, что гранжевая обувь — в моде, выглядеть ты будешь очень стильно. Попробуй сочетать грубые ботинки с нежными луками и увидишь — результат тебе понравится!

Ну а если ты не хочешь тратиться на новую обувь или специальные спреи, есть один прекрасный, а главное экономичный лайфхак. На него ты потратишь всего 2-5 гривен. Просто купи в любой аптеке бахилы и перед тем, как обуваться, надень бахилы на носок. Твоя обувь, конечно, все равно промокнет, но зато благодаря такой «пакетной» защите ноги останутся абсолютно сухими!

Фото: IStock