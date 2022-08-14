Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 14 августа

Сегодня, 14 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 14 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

14 августа 2022 — 172-й день войны России против Украины. 226-й день года.

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Какой сегодня день – 14 августа

День рождения мессенджера «Telegram».

Всемирный день ящерицы.

День работников строительной отрасли.

День работников ветеринарной медицины.

Национальные праздники 14 августа:

В Португалии — День рождения корриды

В Парагвае — День флага

В Бразилии — День отца

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События 14 августа в мире

1385 год — португальцы разбивают кастильцев в битве при Алжубарроте;

1457 год — напечатали первую книгу, дата выхода в свет которой точно известна (около 3 лет после Иоганна Гутенберга);

1880 год — заканчивают строительство знаменитого собора в Кельне;

1916 год — в ходе Первой мировой войны начинаются бои Украинских сечевых стрелков (УСС) за гору Лысоню в составе австро-венгерской армии против российских войск;

1919 год — части 2-го корпуса Украинской Галицкой Армии, гоня перед собой Таращанскую бригаду красных Василия Боженко, приобретают Староконстантинов;

1936 год — на Олимпийских играх в Берлине впервые проходят соревнования по баскетболу;

1947 год — Пакистан и Индия обрели независимость от Великобритании;

1971 год — провозгласили независимость Бахрейна;

1980 год — на Ленинской верфе в Гданьске (Польская Народная Республика) под руководством Леха Валенсы 17000 рабочих начали забастовку, ставшую началом демократизации Польши;

1992 год – начинается грузино-абхазский конфликт;

2013 год – сотни убитых и тысячи раненых в Каире после разгона силовиками лагерей протестующих против военного переворота.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

По церковному календарю сегодня, 14 августа отмечают Маковия или Медовый Спас. Один из трех летних праздников, который празднуют в честь Иисуса Христа.

День ангела сегодня – 14 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Дмитрий, Александр, Тимофей, Леонтий, Федор, София.

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Приметы на 14 августа:

Если малина уже созрела, то можно сеять озимые культуры.

Если все розы отцвели, то осень будет ранней и холодной.

Дождливый день сегодня — к дождливому сентябрю.

Ветреная погода 14 августа — к снежной и морозной зиме.

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Что нельзя делать 14 августа:

В этот день начинается Успенский пост. Нельзя есть мясо, яйца и молочную пищу, устраивать шумные гуляния.

Нельзя убираться в доме сегодня.

Строго запрещено ссориться, ругаться матом, оскорблять близких.

Нельзя желать зла другим людям, завидовать и мстить. Если у человека будут плохие помыслы, то он сам от них пострадает.

Фото: IStock