Как ухаживать за волосами летом

Мы целый год ждем лета, и тщательно к нему готовимся: покупаем яркие купальники, старательно худеем, накупаем массу кремов для загара. И вот долгожданное солнце жарко припекает, на календаре июнь, и ты вприпрыжку мчишься на пляж. Загар ложится ровным слоем, все подруги уже умерли от зависти при взгляде на твою фигуру в бикини, и только один факт омрачает этот праздник. Твои всегда ухоженные и послушные волосы с каждым днем становятся все более ломкими, кончики секутся, а блеск пропал неизвестно куда. Как же вернуть волосам здоровый и красивый вид?

Каждая девушка знает, что от прически зависит практически весь образ. Можно одеть самое красивое платье, самые стильные туфельки, но если на голове «пакля» – ничего не спасет твой внешний вид. Поэтому уход за волосами – это обязательная ежедневная процедура. И, кстати, под «уходом» подразумеваться не только мытье головы и расчесывание! Твои волосики нуждаются и в масочках, и в кондиционерах, и в маслах, и во многих других важных средствах.

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Летом множество факторов негативно влияют на твои волосы. Это и ветер, который сушит кожу головы и обезвоживает волосинки, и палящее солнце, которое разрушает натуральные пигменты, лишая волос здорового блеска и обесцвечивая их. Если же ты отправляешься на море, твои волосы оказываются еще в большей опасности, так как соленая вода вымывает кератины и протеины! Поэтому летом волосам необходима дополнительная защита, которая поможет тебе даже в жаркие дни обеспечить локонам здоровый вид.

Мы приготовили для тебя ряд правил, выполняя которые ты защитишь свои волосы от обезвоживания, выгорания, сухости и ломкости.

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Итак, первое, и самое главное правило: носи головные уборы! Это важно и нужно, тем более – широкополые соломенные шляпки в этом сезоне на пике популярности.



Выбирай шампуни, в которых содержаться питательные элементы, поддерживающие уровень влажности. Например, такую функцию могут выполнять алоэ вера, кедровое масло, кокосовое молочко и протеины шелка, которые компенсируют потерю волосами собственных протеинов.



Обязательно приобрети кондиционер и маску для волос, и чередуй их. Эти средства закрывают чешуйки волос после мытья, тем самым защищая их от быстрого загрязнения. Обрати внимание на маски, в состав которых входят витамины Е, С, В, каротин, пантенол, протеины шелка и пшеницы. Эти ингредиенты лучше всего восстанавливают повреждённую структуру волоса.



Если ты планируешь долго находиться на солнце, выбери продукты для ухода с SPF-защитой, например, спрей для волос.

Не взирая на свой возраст, можешь смело приобретать антиэйджинг-средства, так как обычно в них добавляется больше активных компонентов для восстановления. Это может быть и крем-кондиционер после солнца с маслом и витамином Е, и солнцезащитный увлажняющий шампунь для волос и тела, например, с содержанием масла абрикоса и рисовыми протеинами.

Ну а теперь несколько НЕ, которые стоит запомнить:

НЕ расчесывай волосы мокрыми, так они скорее посекутся!

НЕ суши голову феном, хотя бы эти три месяца!

НЕ ленись мыть голову сразу после купания, чтобы соль не успела осесть на волосах!

НЕ крась волос перед поездкой к морю!

НЕ используй стайлинговые средства! Ну или хотя бы минимизируй их количество.

НЕ оставайся на пляже с 12 до 16 часов, в это время солнце самое активное!

НЕ забудь шляпку!

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Если ты будешь соблюдать большинство этих правил, твои волосы даже в жаркую погоду сохранят блестящий и ухоженный вид!