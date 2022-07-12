Каждая девушка, которая следит за фигурой, в курсе тренировок с TRX-петлями. Уникальность занятий с этим спортинвентарем в том, что проводить их можно где угодно: в тренажерном зале, квартире или даже ботаническом саду. Фитнес-тренер Анна Бабич продемонстрировала, какие упражнения с TRX-петлями будут максимально эффективными. Что примечательно, такая тренировка с ТРХ-петлями рассчитана на все группы мышц.

Упражнения для пресса от Самвела Туманяна

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1 упражнение. Выпады

Держимся за ТРХ, руки присогнуты в локтях. Делай выпад вперед, и сразу же назад. Работай на обе ноги по очереди. Следи, чтобы коленка ноги, которая шагает, не выходила за линию носочков. Когда делаешь выпад назад, старайся держать угол 90 градусов. Выполняем упражнение активно, на каждую ногу по 15 повторений.

2 упражнение. Подтягивание ТРХ

Работаем на широчайшие мышцы спины. Бери в руки ТРХ и начинай наклоняться назад. Чем больше наклон, тем сложнее выполнять упражнение. Держи в напряжении пресс, корпус – в планке. Таз не выводи назад. С исходного положения старайся сводить лопатки. Работаем на 20 повторений.

3 упражнение. Приседания

Клади стопу одной ноги на колено второй. Приседай до параллели с полом, удерживая угол 90 градусов. Внимательно следи, чтобы стропы были натянуты. Когда поднимаешься, ногу не распрямляй до конца. Приседаем на каждую ногу по 20 раз.

4 упражнение. Сгибание на бицепс

Берем в руки петли. Фиксируй локти на уровне плеч и начинай наклоняться назад. Чем ниже – тем сложнее. Выбери угол, в котором будет комфортно работать. Сгибай — разгибай руки. Стараемся не работать запястьями: они должны быть зафиксированы. Когда подтягиваешь стропы к себе, выдыхай. Упражнение выполняем 15 раз.

5 упражнение. Выпады в сторону

Работаем поочередно на каждую ножку. Старайся делать широкий шаг в сторону, чтобы чувствовать, как растягивается внутренняя поверхность бедра. Таз уводи назад, колено вперед не двигается. Стропы натянуты, не расслабляем их. Когда поднимаешься, опорная нога должна быть ровной. Работаем по 15 повторений на каждую ногу.

Эти упражнения можно внести в круговую тренировку: прорабатывай все 5 упражнений подряд, а потом отдыхай. Можно делать так два-три-пять кругов, в зависимости от твоей физической подготовки.

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