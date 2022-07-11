Глядя на фотографии знаменитостей, сверкающих ослепительными улыбками, остается только завистливо вздыхать: «Такие белоснежные зубы – это 100% фотошоп…» А вот и нет! И даже не дорогущие стоматологические процедуры. Все дело… в масле! Читай, как в домашних условиях отбелить зубы

Идеально белые зубы – мечта каждой девушки. Но как добиться того самого желанного эффекта «как в рекламе», знает далеко не каждая. Посещения стоматологов часто не дают долгосрочного эффекта, а ходить к врачу на малоприятную процедуру отбеливания зубов каждый месяц не всем позволяют финансы. Так что же делать, если в кошельке негусто, а белые зубки иметь хочется?

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Ответ простой: тебе поможет масло! Причем практически любое. Самые обычные масла – кокосовое, чайного дерева, подсолнечное, апельсиновое или оливковое – которые можно приобрести в любой аптеке, отбеливают эмаль не хуже зубных паст и порошков. А то, что безопаснее и нежнее, так точно!

Максимально быстро добиться желаемого эффекта тебе поможет масло чайного дерева. Двух капель этого чудо-средства хватает на целый день: просто капни немного на зубную щетку и тщательно почисть зубки, как сделала бы это обычной пастой. Прополощи рот простой водой и наслаждайся результатом! Эффект появится уже после первой чистки.

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Если же после полоскания остался привкус или запах масла чайного дерева, который тебе неприятен, не расстраивайся. От него легко избавиться, прополоскав ротовую полость теплой водой с солью (1 ч. л. на стакан воды). Вуаля!

Повторять такую процедуру отбеливания нужно на протяжении 10 дней! В следующий раз масло чайного дерева понадобиться тебе аж через три месяца.

Масла лимона и других цитрусовых тоже отлично подойдут для этой процедуры и, помимо белоснежной улыбки, подарят тебе крепкий иммунитет на долгое время!

Если же ты решила поэкспериментировать с подсолнечным маслом, то учти, что оно обязательно должно быть нерафинированным! Эффект проявится не так быстро, как после использования масла чайного дерева, но зато подсолнечное уж точно есть у тебя дома, даже в аптеку идти не придется.

Так что, бегом за маслом. И все у тебя получится!

Фото: IStock