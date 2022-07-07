Мода 2022: Какой купальник выбрать

Лето уже в разгаре, и мы собрали самые актуальные модели купальников 2022 года. Главные требования – он должен классно сидеть на тебе и хорошо выглядеть на фото в Instagram. Специально ради тебя мы разобрались в трендах купальников 2022 года. Как не прогадать с моделью? Какой цвет и принт выбрать? Читай дальше в материале.

Анималистический принт

В этом сезоне анималистический принт вошел во все элементы гардероба. Купальники не стали исключением. Кроме классического уже леопарда, стоит обратить внимание на черно-белые полосы зебры, оранжево-черные тигра и кожу питона. Они придают образу пикантности и опасности, поэтому в таких принтах стоит выбирать смелые фасоны купальников.

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Высокие плавки

Высокие плавки, которые заканчиваются на талии и обнажают косточки бедер и ягодиц, делают ноги визуально длиннее. Они помогут маленьким девушкам казаться выше. Это смелый выбор для тех, кто не боится показать максимум себя и свои booty.

Как сохранить загар надолго

Халтер

Модели купальников с застежками или завязками на шее – на пике популярности. Это удобная и трендовая модель, которую особенно любили Мерлин Монро и Бриджит Бардо.

Монокини

Это цельный купальник с соблазнительными вырезами на боках, которые открывают бедра и талию. Конечно, загорать в таком купальнике не стоит, но для стильных ярких фото – это идеальный выбор!

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Ретро

Купальники в стиле ретро не выходят из моды уже несколько сезонов подряд. Все хотят воссоздать тот легкий образ, который воплощала Мэрилин Монро в 60-х. В таких купальниках плавки должны быть завышенными, а верх лучше выбирать бандо или балконет. Особенно хорошо они смотрятся на девушках с формами. Что касается принта, идеально такой фасон дополнит чистый пастельный цвет, горох или полоска.

Фото: Istock