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Когда День Конституции Украины и история праздника

Когда День Конституции Украины 2022 и история праздника

Когда День Конституции Украины 2021? Как празднуют этот день и почему он важен? История праздника День Конституции Украины — далее в материале

Когда День Конституции Украины 2022?

День Конституции Украины празднуют ежегодно 28 июня, ведь в этот день, 26 лет назад, наша страна получила важный для каждого гражданина документ — Конституцию. Итак, в 2022 году это государственный праздник также будут праздновать 28 июня.

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Когда День Конституции Украины 2022 и история праздника

Как празднуют День Конституции Украины 2022 и почему он важен?

Ежегодно День Коституции Украины, 28 июня активисты и представители власти пытаются донести гражданам важность этого праздника и самой Конституции Украины. Обычно в этот день устраивают много концертов, просветительских мероприятий, выставок, парадов. Конечно, не обходится без украшения улиц флагами, шариками, патриотическими плакатами.

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Когда День Конституции Украины 2022 и история праздника

Интересные факты про День Конституции Украины

День Конституции Украины — единственный государственный праздник, который закреплен в самой Конституции Украины.

Принимали документ тоже очень интересно. 27 июня 1996 парламент решил рассматривать проект Конституции на одном заседании без перерывов. Голосование проходило по каждой статье в отдельности и целыми разделами. В 9:18 утра 28 июня 1996 за Конституцию Украины проголосовали в целом. Таким образом 321 голосами (из 300 необходимых) было введено в действие Основной Закон Украины.

Интересно, что до этого момента, Украина прожила без Конституции целых пять лет, и оставалась единственной страной постсоветского пространства без главного документа страны.

Когда День Конституции Украины 2022 и история праздника

Фото: IStock

Когда День Конституции Украины 2022 и история праздника

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