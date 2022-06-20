Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 21 июня в день летнегосолцестояния

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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 21 июня в день летнего солнцестояния

Что можно и нельзя делать 21 июня в день летнего солнцестояния

Сегодня, 21 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 21 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

21 июня 2022 – 118 день полномасштабной войны в Украине.

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По православному календарю 21 июня – День памяти великомученика Феодора Стратилата.

Какой сегодня праздник 21 июня?

21 июня 2022 года – день летнего солнцестояния. Это самый длинный день в году, так что можете смело планировать много важных дел – всё успеете!

Этот день стоит начать с йоги. Во-первых, потому что 21 июня – Международный день йоги, а во-вторых, в день летнего солнцестояния, приветствуя солнце с самого утра, вы привлечете в свою жизнь удачу и радость.

21 июня также отмечают Международный день скейтбординга, Всемирный день гуманизма и День неторопливости. Так что спешить сегодня точно не стоит!

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А еще сегодня – День селфи, так что, если вы давно не делали подобные снимки, самое время.

День ангела 21 июня (именины 21 июня)

По церковному православному календарю сегодня 21 июня именины у Афра, Василия, Ефрема, Зосима, Иона, Константина, Маркина, Мелании, Навкратия, Никандра, Павла, Федора, Феодосия и Феофана.

Cобытия в мире 21 июня

  • 21 июня 1501 года между Великим Княжеством Литовским и Ливонским орденом был заключен Венденский договор.
  • 21 июня 1633 года Галилео Галилей заключён во дворце инквизиции.
  • 21 июня 1804 года Смитсон Теннант представил отчёт Лондонскому королевскому обществу об открытии двух новых металлов: иридия и осмия.
  • 21 июня 1851 года была проведена Бессмертная партия шахмат.
  • 21 июня 1893 на выставке в Чикаго появилось первое колесо обозрения.
  • 21 июня 1913 года впервые женщина совершила прыжок с парашютом из аэроплана.
  • 21 июня 1975 года на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга «Челюсти».

Cобытия в мире 21 июня

  • 21 июня 2004 года первый в мире частный управляемый космический корабль «SpaceShipOne» впервые вышел в космос.

Что можно делать 21 июня 2022 в день летнего солнцестояния

  • 21 июня рекомендуют собирать листья папоротника. Считается, что обладают магической силой. Чтобы привлечь удачу, можно засушить несколько листочков и всегда носить их с собой.
  • Чтобы отпустить обиды и негатив, 21 июня соберите венок из трав и полевых цветов и спустите его на воду. В центр поставьте зажженную свечу – такой обряд поможет вам избавить от всего плохого.

Что можно и нельзя делать 21 июня в день летнего солнцестояния

  • 21 июня можно умыться утренней росой – это, по поверьям, укрепит ваше здоровье.
  • Вечер 21 июня отлично подходит для гаданий. Особенно для гаданий на суженого.
  • Добавьте в этот день в свой образ желтую одежду или аксессуары, которые будут ассоциироваться с солнцем и светом.

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Что нельзя делать 21 июня в день летнего солнцестояния

  • В этот день нельзя ругаться и выяснять отношения с близкими людьми.
  • Нельзя злиться и показывать агрессию. 21 июня все негативные эмоции лучше держать в себе.
  • 21 июня также не стоит оставаться одному, лучше запланируйте встречи с друзьями и родными.
  • 21 июня в день летнего солнцестояния 2022 нельзя купаться, водяной может утащить на дно!

Если 21 июня услышите, как поет сверчок, загадывайте желание, оно обязательно сбудется!

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 21 июня в день летнегосолцестояния

Фото: IStock

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