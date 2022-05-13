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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 13 мая

праздник 13 мая

Сегодня, 13 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 13 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 13 мая

13 мая в мире празднуют Всемирный день коктейля. У нас, кстати, есть несколько необычных рецептов вкусных коктейлей на любой вкус

13 мая также – День одуванчика, так что если давно собирались, как в детстве, сплести себе солнечный желтый венок, сегодня самое время! А еще можно приготовить варенье из одуванчиков по простому рецепту: быстро и вкусно!

В 2022 году на 13 мая также приходится Международный день скептиков. Это плавающая дата, обычно этот праздник отмечают в пятницу 13го.

А еще сегодня, 13 мая, гурманы отмечают Международный день хумуса.

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События в мире 13 мая

  • В 1501 году 13 мая Америго Веспуччи отправился в путешествие на Запад, в ходе которого и выяснил, что Колумб открыл новый континент.
  • В 1777 году 13 мая открылась знаменитая университетская библиотека в Вене.
  • В этот день в 1830 году Эквадор вышел из состава Великой Колумбии и объявил себя независимой республикой.
  • В 1918 13 мая в США были напечатаны почтовые марки с перевёрнутым изображением самолётов, ставшие коллекционной редкостью.

13 мая какой сегодня день

  • А в 1927 году 13 мая в Киеве был создан футбольный клуб «Динамо Киев».
  • В этот день также в 1991 году корпорация Apple выпустила в продажу «Macintosh System 7.0».

Что можно делать 13 мая?

По православному календарю 13 мая – День почтения одного из 12-ти апостолов Иакова Зеведеева. В народе этот праздник называют Яков Теплый. Этого святого считают наставником и защитником всех путешественников, так что 13 мая подходит для того, чтобы немного помечтать и спланировать будущие поездки. А вот отправляться в дальнюю дорогу в этот день не рекомендуется.

В этот день Якова Теплого принято купаться или умываться талой мартовской водой, которую заготавливали в начале весны. Считалось, что это убережет от простуды и других болезней.

Что нельзя делать 13 мая?

  • 13 мая нельзя обижать животных. Впрочем, делать этого нельзя в любой другой день, но считается, что 13 мая это может навлечь на животных болезни, а на хозяев – неудачи.
  • 13 мая нельзя свататься – к неудачному браку.

Именно 13 мая по православному календарю становился на паузу свадебный сезон. В народе говорят, что те, кто пожениться в мае, всю жизнь будут маяться.

какой праздник 13 мая

Кстати, будьте сегодня внимательны к своим снам. Считается, что сны, которые вы увидите в ночь с 12 на 13 мая сбудутся в течении ближайших 9 дней.

По поверьям, по утренней погоде 13 мая можно было спрогнозировать, какое будет лето: если солнечно и ясно, лето обещает быть жарким. Также теплый день 13 мая знаменовал хороший урожай летом.

 

 

 

 

 

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