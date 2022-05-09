Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 9 мая

Сегодня, 9 мая, в Украине и мире отмечают несколько значимых событий. Какие религиозные праздники приходятся на 9 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Православные 9 мая отмечают день памяти Священномученика Василия, епископа Амасийского – день поминовение усопших воинов и День Глафиры Амасийской.

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Также православные отмечают 9 мая день памяти епископа Амасийского, Святого Стефана, епископа Великопермского, Праведной Глафиры, Преподобного Иоанникия Девиченского.

В мире 9 мая отмечают День уличных музыкантов.

События 9 мая в мире

В этот день, 9 мая в 1911 году была проведена первая в мире телепередача. В 1913 году 9 мая На экраны Франции вышел фильм «Фантомас» — первая в длинном ряду экранизация похождений зловещего преступника.

В этом же году 9 мая состоялся первый полёт гидроплана С-10 «Гидро» Игоря Сикорского. В 1936 году 9 мая Бенито Муссолини объявил о присоединении Эфиопии к Италии. В 1962 году 9 мая состоялся первый полёт в США вертолёта-крана S-64 И. И. Сикорского.

В этот день обычно заговаривали специальным образом горох, чтобы год был урожайным. Также принято 9 мая готовить блюда из гороха – гороховый суп, гороховую кашу.

Что нельзя делать 9 мая?

В этот день 9 мая нельзя стричься.

По поверьям, если 9 мая будет ясное небо, ждите большой урожай овощей.

Увидеть, как 9 мая ласточки вьют гнездо, к удаче.

Фото: IStock