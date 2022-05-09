Когда День Европы 2022? История и традиции праздника в Европе и Украине

День Европы в мире традиционно отмечается 9 мая. Об истории праздника, традиции и празднования Дня Европы в Европе и Украине в 2022 году читайте в материале.

Международный День Европы

В странах Евросоюза День Европы отмечается 9 мая. Если точнее, то есть две даты этого праздника: 5 и 9 мая. Так получилось потому, что именно 5 мая 1945 года был создан Совет Европы, международная организация 46 государств-членов в европейском пространстве. Цель Совета Европы — достичь большего единства между его членами для защиты и внедрения идеалов и принципов, являющихся их общим наследием, и содействия их экономическому и социальному прогрессу.

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Страны учредители совета Европы Бельгия, Ирландия, Нидерланды, Дания, Италия, Норвегия, Франция, Люксембург, Швеция и Великобритания. Украина стала членом Совета Европы 9 ноября 1995 года.

Почему тогда День Европы сегодня празднуют 9 мая?

9 мая 1985 года на саммите Европейского совета в Милане, дата 9 мая утверждена среди других официальных символов ЕС, как День Европы, увековечив день провозглашения Декларации Шумана*, который считается днем ​​рождения Европейского Союза.

Декларация Шумана от 9 мая 1950 года являлась правительственным предложением министра иностранных дел Франции, Робера Шумана, имевшей целью создание новой формы организации государств в Европе, в виде «наднационального сообщества».

Именно поэтому День Европы принято отмечать 5 и 9 мая.

Как празднуют День Европы 9 мая?

В этот день проводят образовательные мероприятия о Европейском Союзе, культурные и творческие инициативы, выступают в поддержку европейской интеграции, происходит вручение наград или премий. Флаг играет немаловажную роль в общих торжествах в качестве еще одного символа, им обычно украшают улицы европейских городов. Многие граждане вывешивают флаги ЕС из своих окон.

День Европы – выходной для сотрудников учреждений Европейского Союза.

Как и когда отмечают День Европы в Украине?

Указом Президента Украины «О Дне Европы» от 19 апреля 2003 г., «учитывая стратегический курс Украины на европейскую интеграцию», установлено ежегодно отмечать этот день в третью субботу мая.

В 2022 году день Европы выпадает на 21 мая.

Фото: IStock