Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 8 мая

Сегодня, 8 мая, в Украине и мире отмечают несколько значимых событий. Какие религиозные праздники приходятся на 8 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Лунный календарь стрижек на май 2022: когда лучше ухаживать за волосами

Лунный календарь на май 2022: благоприятные дни для дел

Православные сегодня, 8 мая отмечают день памяти апостола и евангелиста Марка (День Марка-ключника, Марков день) и день памяти память преподобного Сильвестра Обнорского.

8 мая во всем мире отмечается День матери. Ежегодно этот праздник празднуют во второе воскресенье мая, в 2022 году — 8 мая.

Когда День матери в Украине? История и дата празднования

8 мая Украина вместе с миром отмечает День памяти и примирения.

Дата 8 мая стала официально памятным днем в Украине еще в 2015 году. В честь 70-ой годовщины победы над нацизмом в Европе в Украине отмечают Дни памяти и примирения, как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны. Соответственное распоряжение подписал в марте 2015 года действующий в тот момент Президент Украины – Петр Порошенко.

Также в этот день в мире празднуют Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.

События 8 мая в мире

В этот день, 8 мая в 1886 впервые была произведена Coca-cola, напиток, созданный доктором Джоном Пембертоном. 8 мая в 1903 году совершил свой первый полёт на 37 км первый настоящий дирижабль «Лебоди». 8 мая 1970 года вышел диск «Let It Be» группы The Beatles.

Что можно делать 8 мая?

8 мая принято убирать дома: мыть полы, протирать мебель. Раньше хозяйки это делали с помощью отвара крапивы, так как по поверьям, это растение отгоняет злых духов. Нередко, букетик из кропивы даже вешали над входом в дом, как оберег.

8 мая – удачный день для гаданий.

Что нельзя делать 8 мая?

8 мая нельзя ругать с близкими, наоборот рекомендуется провести весь день с семьей.

8 мая также нельзя употреблять алкоголь, может негативно сказаться на здоровье в будущем.

8 мая нельзя проливать воду на землю.

8 мая нельзя влюбленным стоить далекоидущие планы на будущее.

Обычно к Маркову дню 8 мая возвращаются певчие птицы после зимовки.

Есть примета: если 8 мая пойдет дождь, будет хороший урожай. Если 8 мая будет ярким и солнечным – лето будет жарким. Сулит хороший урожай и ясное, звездное небо в этот вечер.

Считается, что сон, увиденный 8 мая, сбудется через 8 лет.

И приятное поверье: если 8 мая побаловать себя покупками, деньги потекут рекой!