Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 7 мая

Сегодня, 7 мая, в Украине и мире отмечают несколько значимых событий. Какие религиозные праздники приходятся на 7 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Православные 7 мая отмечают день памяти мучеников Саввы Стратилата и с ним 70 воинов, а также день преподобного Фомы юродивого.

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Ежегодно с 1945 года 7 мая отмечается Международный день радио — профессиональный праздник работников отраслей связи, радиолюбителей и радиожурналистов.

В народе 7 мая отмечается день Евсея. К этому времени заканчивали сеять овес.

События 7 мая в истории

В этот день 7 мая в 1875 году состоялось подписание русско-японского договора об обмене территориями, по которому Курильские острова уступались россией Японии в обмен на остров Сахалин. 7 мая 1945 года в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. В 1997 году в этот день на Каннском кинофестивале прошла премьера фильма Люка Бессона «Пятый элемент».

Что нельзя делать 7 мая?

Если 7 мая идет дождь, не советуют работать в полях и на огородах – вырастет много сорняков

7 мая нельзя выяснить отношения в семье и на работе

7 мая не рекомендуется собирать целебные травы – они не сохранят свои лекарственные свойства

Считается, что рожденные 7 мая наделены крепким здоровьем и обладают сильным характером.

Если 7 мая вы увидите золотой закат, знайте – в ближайшие дни с осадков быть не должно, если верить народным приметам.

Фото: IStock