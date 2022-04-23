Пасха 2022 – что положить в пасхальную корзину в этом году: кулич, пасхальные яйца и вино. А что еще?

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Святить или не святить? Этот вопрос беспокоит всех, кто собирается идти в церковь на праздник Пасхи, который в этом году отметим 24 апреля. Собирать пасхальную корзину нужно правильно, ведь некоторые продукты святить нужно обязательно, а некоторые – вообще брать не рекомендуют.

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С пасхальной корзиной верующие приходят в церковь в Великую субботу. В это время начинаются богослужения, празднующие Воскресение Христа. После литургии, продолжающейся всю ночь с субботы на воскресенье, около четырех часов утра священнослужители совершают пасхальное крестное шествие. И только после этого они святят паски и пасхальные корзины.

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Пасха 2022: что положить в пасхальную корзину

Поэтому в стандартной пасхальной корзине должны быть:

Паска. В христианской религии она символизирует тело Христа и полноту жизни. По традиции печь паски можно только в Чистый четверг, Страстную пятницу и в субботу утром. В другие дни этого делать не рекомендуют. Поэтому если решаете приобрести кулич вместо того, чтобы печь самостоятельно, узнайте, пекут ли в пекарне в правильные дни.

Пасхальные яйца. Яйца в христианском обряде символизируют Гроб Господень, в котором сокрыта вечная жизнь. Чтобы покрасить яйца, обычно используют натуральные красители – луковую шелуху, сок из свеклы – или искусственную краску. На писанках изображают разные узоры. Делают это с помощью писачка с воском и красками.

Молочные продукты. В пасхальную корзину можно положить творог, сметану или творожный кулич.

Мясо. Традиционно в церкви на Пасху святят буженину, колбасы, копчености и сало.

Вино. Единственный алкоголь, который подходит для освящения в церкви – это кагор.

Соль и хрен. Первый продукт кладут в пасхальную корзину как символ изобилия и здоровья, а второй – как символ силы духа.

Помните, что освященную пищу нельзя выбрасывать. Ее нужно съесть за праздничным завтраком и поделиться с родственниками и соседями.

Фото: IStock