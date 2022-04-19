Пасха 2022 – что положить в пасхальную корзину в этом году: кулич, пасхальные яйца и вино. А что еще?
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Святить или не святить? Этот вопрос беспокоит всех, кто собирается идти в церковь на праздник Пасхи, который в этом году отметим 24 апреля. Собирать пасхальную корзину нужно правильно, ведь некоторые продукты святить нужно обязательно, а некоторые – вообще брать не рекомендуют.
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С пасхальной корзиной верующие приходят в церковь в Великую субботу. В это время начинаются богослужения, празднующие Воскресение Христа. После литургии, продолжающейся всю ночь с субботы на воскресенье, около четырех часов утра священнослужители совершают пасхальное крестное шествие. И только после этого они святят паски и пасхальные корзины.
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Пасха 2022: что положить в пасхальную корзину
Поэтому в стандартной пасхальной корзине должны быть:
Помните, что освященную пищу нельзя выбрасывать. Ее нужно съесть за праздничным завтраком и поделиться с родственниками и соседями.
Фото: IStock