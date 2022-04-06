Благовещение 2022: дата празднования и что нельзя делать в этот день

Благовещение – это церковный праздник, дата празднования которого в 2022 году – 7 апреля. И чтобы у вас больше не возникал вопрос, когда Благовещение – каждый год эта дата одна и та же. В этот праздник много традиций, определенных ограничений и довольно строгих запретов. Что можно работы, а чего – нельзя делать в день Благовещения 2022, а также о традициях праздника читайте в материале

Благовещение 2022: История праздника

Название праздника «Благовещение» расшифровывается как «благое известие». Праздник Благовещения (Праздник Благовещения, Благовещение Пресвятой Богородицы), вспоминает визит архангела Гавриила к Деве Марии в Назарете, во время которого он сообщил ей, что она будет матерью Иисуса Христа, Сына Божьего. Через 9 месяцев Иисус родился. В православном христианстве, поскольку оно возвещает о воплощении Христа, оно причисляется к одному из восьми великих праздников Господня.

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Благовещение 2022: Традиции

Главная традиция Благовещения, конечно – это всенощное бдение в храме. Богослужение начинается вечером и длится до самого утра. А утром в память о благой вести священники выпускают в небо белых голубей. Этот ритуал символизирует свободу, данную Господом всем людям.

Особая традиция — печь и освящать просвири (белый хлебец особой формы, используемый в православном богослужении). Их несут в церковь, а потом едят всей семьей натощак.

Еще одна традиция Благовещения – украшать дома живыми цветами. Преимущественно для этого выбирают белые лилии, символизирующие непорочность Девы Марии.

В Благовещении в храмах освящают воду. Считается, что освященная в этот день вода приобретает особые лечебные свойства и способна справиться с любой болезнью.

Также в этот день 7 апреля незамужние девушки у храмов танцуют первый весенний хоровод – «кривой танец».

Благовещение 2022: Что нельзя делать в этот день

В день Благовещения запрещено хозяйничать и делать «грязную» работу: стирать, мыть посуду, убирать, заметать, даже пылесосить

В день Благовещения нельзя занимать и давать взаймы, так можно «вынести характер» из дома

В день Благовещения нельзя шить и вязать

В День Благовещение Пресвятой Богородицы нельзя готовить до самого вечера, поэтому лучше приготовить блюда заранее.

В день Благовещения нельзя стричься, окрашивать волосы и делать сложные укладки. Достаточно просто расчесать волосы

В день Благовещения нельзя одевать новые вещи. Однако важно в этот день одеться чисто и аккуратно

В праздник Благовещения нельзя ссориться и кричать

Благовещение 2022: Что можно делать в этот день

На Благовещение соблюдающим пост можно есть рыбные блюда, употреблять в пищу оливковое масло и даже выпить немного вина.

Считается, если женщина в день Благовещения 40 раз назовет мужа «милый», то весь следующий год в семье будет царить мир и согласие

В этот день следует быть очень вежливым и любезным с близкими людьми. По поверью, какая атмосфера будет в доме этого дня, такая и продержится в течение следующего года.

По народным приметам говорят, что какая погода будет на Благовещение, такая будет и на Пасху.

Хорошим знаком в Благовещении считается увидеть белую птицу – к счастью!