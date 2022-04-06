Благовещение 2022: дата празднования и что нельзя делать в этот день

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Благовещение – это церковный праздник, дата празднования которого в 2022 году – 7 апреля. И чтобы у вас больше не возникал вопрос, когда Благовещение – каждый год эта дата одна и та же. В этот праздник много традиций, определенных ограничений и довольно строгих запретов. Что можно работы, а чего – нельзя делать в день Благовещения 2022, а также о традициях праздника читайте в материале
Благовещение 2022: История праздника
Название праздника «Благовещение» расшифровывается как «благое известие». Праздник Благовещения (Праздник Благовещения, Благовещение Пресвятой Богородицы), вспоминает визит архангела Гавриила к Деве Марии в Назарете, во время которого он сообщил ей, что она будет матерью Иисуса Христа, Сына Божьего. Через 9 месяцев Иисус родился. В православном христианстве, поскольку оно возвещает о воплощении Христа, оно причисляется к одному из восьми великих праздников Господня.
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Главная традиция Благовещения, конечно – это всенощное бдение в храме. Богослужение начинается вечером и длится до самого утра. А утром в память о благой вести священники выпускают в небо белых голубей. Этот ритуал символизирует свободу, данную Господом всем людям.
Особая традиция — печь и освящать просвири (белый хлебец особой формы, используемый в православном богослужении). Их несут в церковь, а потом едят всей семьей натощак.
Еще одна традиция Благовещения – украшать дома живыми цветами. Преимущественно для этого выбирают белые лилии, символизирующие непорочность Девы Марии.
В Благовещении в храмах освящают воду. Считается, что освященная в этот день вода приобретает особые лечебные свойства и способна справиться с любой болезнью.
Также в этот день 7 апреля незамужние девушки у храмов танцуют первый весенний хоровод – «кривой танец».
По народным приметам говорят, что какая погода будет на Благовещение, такая будет и на Пасху.
Хорошим знаком в Благовещении считается увидеть белую птицу – к счастью!