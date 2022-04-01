С Днем смеха: Подборка поздравлений с 1 апреля

Сегодня 1 апреля и традиционно это День смеха. И хотя настроение не очень праздничное, карантин — не повод отказывать себе в веселье, главное веселиться, не выходя из дома! Будь особенно внимательным, вполне вероятно те, с кем вы живете под одной крышей, уже приготовили парочку неожиданных сюрпризов и приколов! А если есть желание, можешь и сам кого-то разыграть – только по-доброму, для этого смотри, какие есть крутые идеи домашних розыгрышей в нашей подборке. Ну а если подшучивать над друзьями не охота, можешь просто их поздравить – отправить прикольные открыточки или стихи с поздравлениями. Лучшие поздравления с 1 апреля ищи в нашей подборке!
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Сегодня будем улыбаться,
Смеяться громко и шутить.
День смеха — Первое апреля,
Пора друг друга веселить.
Пусть будут добрыми все шутки
И не обидят никого.
Всем чувства юмора желаем,
Нет ничего важней его!
Желаю, чтоб в День смеха вы забыли
Про трудности, заботы и дела.
Чтобы друзья по-доброму шутили,
Чтоб день был полон света и добра.
Чтоб смех в сей день встречали вы повсюду,
Веселье, радость, шутки, болтовню.
Ведь подшутить вот так, чтоб не обидеть,
Возможно только раз один в году!
С Днем смеха, друзья, поздравляю.
Сегодня настрой хоть куда,
И вам от души я желаю
Быть с юмором в жизни всегда.
Нам в жизни дается так много:
Любить, и любимыми быть,
И счастья достигнуть простого.
Лишь с юмором нужно дружить.
Давайте забудем обиды,
Беду мы прогоним сейчас,
И наши угрюмые мины
Заменим улыбкой мы враз.
Давайте плясать и смеяться,
Водить хороводы, шутить,
Друг другу, весне улыбаться
И добрыми к ближнему быть.
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Мы с ума сойдем слегка,
Поваляем дурака,
Посмеемся тоже
И покорчим рожи.
И без этого — никак!
А кто против — сам дурак.
Знают все: в день смеха
Грусть-печаль — помеха!
И напоследок пару шуток, которые можно отправить в смс друзьям и подарить им парочку незабываемых мгновений!
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С вашего лицевого счета было снято 200 грн на озеленение Луны. Благодарим за помощь. Лунатики.
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Знаешь, я только что подумала, что тебе, наверное, очень холодно и одиноко спать одному. Вдруг еще страшный сон приснится. Поэтому я решила тебя разбудить на всякий случай (отправлять под утро).
Нежный и послушный маленький бегемотик ищет взаимопонимания, ласки, любви и… чего-нибудь покушать
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Я узнала, какой камень твой по гороскопу! Судя по всему — это кирпич.
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Отправьте на любой номер СМС сообщение «Ты где?» в 4 часа утра и получите прикольную фразу на свой мобильный.
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