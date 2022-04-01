С Днем смеха: Подборка поздравлений с 1 апреля

Сегодня 1 апреля и традиционно это День смеха. И хотя настроение не очень праздничное, карантин — не повод отказывать себе в веселье, главное веселиться, не выходя из дома! Будь особенно внимательным, вполне вероятно те, с кем вы живете под одной крышей, уже приготовили парочку неожиданных сюрпризов и приколов! А если есть желание, можешь и сам кого-то разыграть – только по-доброму, для этого смотри, какие есть крутые идеи домашних розыгрышей в нашей подборке. Ну а если подшучивать над друзьями не охота, можешь просто их поздравить – отправить прикольные открыточки или стихи с поздравлениями. Лучшие поздравления с 1 апреля ищи в нашей подборке!

***

Сегодня будем улыбаться,

Смеяться громко и шутить.

День смеха — Первое апреля,

Пора друг друга веселить.

Пусть будут добрыми все шутки

И не обидят никого.

Всем чувства юмора желаем,

Нет ничего важней его!

Желаю, чтоб в День смеха вы забыли

Про трудности, заботы и дела.

Чтобы друзья по-доброму шутили,

Чтоб день был полон света и добра.

Чтоб смех в сей день встречали вы повсюду,

Веселье, радость, шутки, болтовню.

Ведь подшутить вот так, чтоб не обидеть,

Возможно только раз один в году!

С Днем смеха, друзья, поздравляю.

Сегодня настрой хоть куда,

И вам от души я желаю

Быть с юмором в жизни всегда.

Нам в жизни дается так много:

Любить, и любимыми быть,

И счастья достигнуть простого.

Лишь с юмором нужно дружить.

Давайте забудем обиды,

Беду мы прогоним сейчас,

И наши угрюмые мины

Заменим улыбкой мы враз.

Давайте плясать и смеяться,

Водить хороводы, шутить,

Друг другу, весне улыбаться

И добрыми к ближнему быть.

***

Мы с ума сойдем слегка,

Поваляем дурака,

Посмеемся тоже

И покорчим рожи.

И без этого — никак!

А кто против — сам дурак.

Знают все: в день смеха

Грусть-печаль — помеха!

И напоследок пару шуток, которые можно отправить в смс друзьям и подарить им парочку незабываемых мгновений!

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С вашего лицевого счета было снято 200 грн на озеленение Луны. Благодарим за помощь. Лунатики.

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Знаешь, я только что подумала, что тебе, наверное, очень холодно и одиноко спать одному. Вдруг еще страшный сон приснится. Поэтому я решила тебя разбудить на всякий случай (отправлять под утро).

Нежный и послушный маленький бегемотик ищет взаимопонимания, ласки, любви и… чего-нибудь покушать

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Я узнала, какой камень твой по гороскопу! Судя по всему — это кирпич.

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Отправьте на любой номер СМС сообщение «Ты где?» в 4 часа утра и получите прикольную фразу на свой мобильный.

Фото: iStock