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Какие профессии можно освоить в интернете? Топ-5 образовательных YOUTUBE-каналов

Какие профессии можно освоить в интернете? Топ-5 образовательных YOUTUBE-каналов

YouTube — место не только для развлечений и отдыха. Это еще и платформа для качественного обучения и повышения квалификации. Только представь, не надо ехать никуда далеко, можно комфортно сесть с ноутбуком/планшетом дома или в любимом кафе, включить YouTube и начать обучаться и осваивать новую профессию. Что же посмотреть? Мы собрали для тебя топ-5 полезных, образовательных YouTube-каналов, скорее читай материал и выбирай интересный себе!

Маркетинг и SMM

В YouTube ты найдешь множество образовательных каналов о достаточно новой профессии SMM — работа с социальными сетями. Но найти качественный канал, где все объясняют понятным языком — еще та работа! Однако мы сделали это за тебя. Канал Александра Коровкина действительно то, что тебе надо, если ты хочешь начать зарабатывать с соцсетями. В чем же заключается работа SMM-щика? Выбрать и разработать коммуникационную стратегию для бренда/человека/товара, соблюдать ее, правильно настраивать таргетированную рекламу в соцсетях, вести страницы в соцсетях, писать тексты, придумывать рекламные компании, сотрудничать с блогерами для продвижения страницы. На первый взгляд может выглядеть просто, но это совсем не так.

На своем канале Александр рассказывает, как войти в профессию с нуля, как правильно настраивать рекламу, о трендах и ошибках в работе с сетями, делится своим опытом, секретами и лайфхаками, которые тебе очень помогут. И главное, все это происходит доступным языком и с примерами.

Английский язык, подготовка к IELTS, TOEFL

Английский — ключик ко многим возможностям в наше время. Зная его, вы повышаете свою ценность на рынке труда в десятки раз. А, если его знания еще и подтверждены международным сертификатом, то цены вам нет!

С канала MBA Strategy на YouTube вы узнаете как выучить английский самостоятельно, чтобы это было качественно. А также услышите все секреты сдачи и подготовки к экзаменам TOEFL, iBT, IELTS и GMAT. Поверьте, они вам понадобятся, ведь подтверждение знания английского дело крайне серьезное, потому требует не только высокого уровня подготовки, но и понимание некоторых секретов и лайфхаков.

Программирование, IT

Программирование, IT — тоже одна из самых популярных профессий 21 века. Особенно, из-за высоких зарплат. Но, если вы думали, что в IT легко «войти» и вы сразу начнете зарабатывать более тысячи долларов, то это не так. Для начала нужно определиться, каким именно направлением вам интересно заниматься, ключевое слово «интересно». Ведь программирование — очень сложная сфера, поэтому без реальной заинтересованности вы просто не выдержите постоянных нагрузок и обучения. Когда вы уже выбрали, что именно вас интересует, нужно подробнее узнать о выбранной сфере и изучить, как же туда «войти».

Обо всем этом и более вы сможете узнать на канале АйТиБорода. Автор Лекс рассказывает о том, как живут айтишники, как больше зарабатывать, об интересных лайфхаках в профессии и снимает полезные интервью с представителями этой профессии. Поэтому, если ты мечтаешь стать айтишником, то скорее переходи на канал.

Постановка голоса, дикция, выступление на публике

Хорошее произношение и умение выступать на публике — еще одно оружие современного человека. Уверены, у вас точно есть знания, которыми вы можете поделиться с другими людьми. Но для этого их не достаточно просто иметь, нужно еще и грамотно их доносить. Иногда в таких случаях вас может подвести ваша дикция и голос. Даже если в обычной жизни с ними все хорошо, то от волнения с ними может начать происходить что угодно: заикание, произношение не тех букв в словах, дрожь голоса.

На этом канале тебе помогут поставить хорошую дикцию, произношение и тембр голоса. Советы автора — Максима — станут твоими любимыми.

Графический дизайн

Хорошо рисуешь? Интересуешься компьютерами? Это можно совместить и хорошо зарабатывать! В век стремительного технологического прогресса, все хотят, чтобы их страница в соцсети, сайт или реклама, были самыми яркими, стильными и запомнились всем. Поэтому без хорошего оформления, рисунков со вкусом никуда. Но сделать это могут далеко на все. Здесь на помощь и приходят графические и веб-дизайнеры. Когда ты наберешься опыта и изобретешь свой собственный стиль, то сможешь неплохо на этом зарабатывать.

Елена — ведущая канала — графический дизайнер, поэтому может рассказать и научить тебя интересным фишкам профессии, красным лайфхакам и просто новым знаниям.

Фото — iStock

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