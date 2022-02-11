Райский сад и джунгли в Киеве: дуэт диджеев Adriatique уже 25 февраля!

Погасли новогодние огни, февраль радует оттепелями, в Киеве открывается сезон вечеринок. 25 февраля в Киеве в Osocor Residence откроется волшебная локация – райский сад Flower Garden. А его владельцами станут швейцарский дуэт Adriatique.

История Adriatique началась в 2008 году в Цюрихе, когда начинающие диджеи Эдриан Швайцер и Эдриан Шала познакомились на вечеринке. Ребята сразу поняли, что будут создавать вместе музыку, которую еще не видел мир. И результат не заставил себя долго ждать: творчество двух Эдрианов так гармонично сплелось воедино, что коллеги по цеху окрестили дуэт «сиамскими близнецами».

Adriatique выпускаются на самых знаменитых мировых лейблах – Diynamic Music, Afterlife, SIAMESE и многих других. Творчески взаимодействуют с такими мастодонтами электронной сцены, как Tale of Us, Solomun, H.O.S.H. и Пит Тонг. Регулярно попадают в Top 100 DJ’s от Resident Advisor. Mixmag бесконечно пишет оды их творчеству, а сет дуэта на Cercle в 2019-м признан одним из лучших за всю историю проекта.

Безусловно, Adriatique — самые яркие герои мировой электронной сцены. 25 февраля их музыкальная магия и райские джунгли локации погрузят вас в гипнотическую атмосферу природы, танцев и настоящего земного блаженства.

Спешите купить билеты, ведь их количество строго ограничено: всего лишь — 600 мест в фан-зоне и 180 за столиками.