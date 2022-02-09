Масленница в Киеве: Как будут встречать весну на ВДНГ

В этом году в программе популярного весеннего праздника «Запальна Масляна на ВДНГ»: выступления Ольги Цибульской и Олега Кензова, спектакль по фольклорным мотивам, огненное шоу со сжиганием 3-метрового чучела и розыгрыши призов

Двухдневное отмечание Масленицы традиционно завершит серию веселых мероприятий «Зимової країни на ВДНГ». В этом году с зимой в Экспоцентре будут прощаться 5 и 6 марта. Встречать весенний сезон планируют, как всегда, масштабно: с народными забавами, концертами от украинских звезд и невероятным разнообразием блинов. Кульминацией станет огненное шоу со сжиганием 3-метровой куклы из камыша.

Атмосфера и развлечения

Праздничное настроение можно будет ощутить уже на центральной аллее. В честь весны территорию комплекса украсят разноцветными лентами и флажками.

Почитать солнце и весну, согласно украинским традициям, собираются ярко: гостей ВДНГ будут встречать нарядные ходулисты. А пройдя мимо них, можно попасть и к центральной площади, где будут проходить спектакли с праздничными песнями и танцами. Также здесь разместят 5-метровую куклу-мотанку — символ благополучия, надежды и семейных связей. Традиционно такие куклы делятся на три вида: игрушки, обереги и обрядовые. Последние с давних времен использовались во время празднований и называли соответственно: Масленица, Веснянка, Свадебная, Купавка, Пасхальная и т. д.

Согласно приметам, если скучно провести масленичную неделю — в следующем году не будет удачи. А вот вдоволь повеселившись в праздничные дни, дальше, наоборот, удастся хорошенько поработать. Именно поэтому среди забав Масленицы так много подвижных игр. В частности, на ВДНГ можно будет принять участие в традиционных боях с мешками или испытать себя в перетягивании каната. Конечно, не без приятных призов для победителей.

Отдохнуть приглашают на главной аллее, здесь устроят импровизированный сеновал: установят небольшие стога, зверей и символов солнца из сена, которые точно станут самым колоритным украшением для ярких фото в Instagram.

Музыкальная программа, конкурсы и огненное шоу

В течение двух дней на сцене «Запальної Масляної» в концерте от Радио «Пятница» будут петь популярные украинские артисты: Олег Кензов, Оля Цибульская, Виктор Павлик, GROSU, Анна Тринчер, СолоХа, Анна Добрыднева, El Кравчук, GENA VITER, Jerry Heil, Наталья Валевская, VIKTORIA, Артур Боссо, Kamaliya, Татьяна Пискарева, Тоня Матвиенко, группы «Цвіт кульбаби» и «Лесик і Карпо». Выступления будут начинаться днем ​​и продолжаться до 21:00. Более подробное расписание опубликуют на сайте ВДНГ.

Конкурсы и тематические викторины с призами будут проводить на главной сцене с 13:00 до 16:00. Сказочная почта Meest разыграет авиабилеты, книжные наборы и сертификаты на покупку одежды, а Film.ua — билеты в кинотеатр.

Финал празднования «Масленицы на ВДНГ» традиционно будет горячим: свое шоу покажет огненный театр, яркой точкой которого станет сжигание 3-метровой куклы из камыша, что символизирует прощание с холодным сезоном.

Праздничные угощения

Конечно, Масленица без блинов невозможна! Ведь это — аппетитный символ солнца: круглый, горячий и очень вкусный. По легендам, с масленичными блинами передаются солнечное могущество и тепло, поэтому их на фуд-корте заготовят немало: сладких — с творогом, нутеллой, яблоками и бананами, соленых — с икрой и ветчиной, ярких — со шпинатом.

Также гостей Масленицы будут угощать горячим бограчем, пловом, блюдами на гриле и прочей вкуснотищей. Ну а среди напитков — глинтвейны, грог, наливки, ароматные чаи и какао.

Некоторые масленичные вкусности можно будет захватить и домой — на праздничной ярмарке, как всегда, продаются домашний мед, сыры и сладости.

По окончании Масленицы праздничные локации «Зимової країни» будут работать еще 2 дня (до 8 марта). Однако это уже настоящие весенние выходные, ведь весна всегда приходит сразу после Масленицы.